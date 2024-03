LA DISPARITÀ DEI NUMERI 10

FirenzeViola.it

In una partita neppure brutta e di certo non noiosa fin dal primo tempo e immersa nel pathos della coreografia del pubblico viola per Joe Barone. La Fiorentina deve cedere il passo al Milan. La squadra di Italiano mostra difetti antichi ed esiziali, una difesa troppo ballerina ed un attacco sterile. Due limiti che bisognerà correggere nel prossimo mercato estivo quando molto, speriamo non troppo, ci sarà da fare in tutta la squadra.

Tuttavia quella tra le due squadre sembra una evidente differenza di categoria, forse difficilmente colmabile per i viola se non a patto di investimenti faraonici del proprietario che ad oggi non sono in programma e che è molto difficile pronosticare.

Ma alla ricerca dell’immagine sintetica esauriente della differenza tra viola e rossoneri nella partita del Franchi, ci pare aver senso il paragone tra i numeri dieci delle due compagini, per altro entrambi i giocatori più forti e quotati. delle rispettive rose: di là il portoghese Leao che ha ben giocato,anche se sul velluto senza eccessivi sforzi, ma con una classe da par suo, uno dei giocatori più forti del continente, al quale evidentemente basta e avanza giocare con un piccolo sforzo. Di qua Nico Gonzalez, autore di una prova non buona, ma che va detto giocava non nelle migliori condizioni, il confronto, anche se non direttamente per episodi precisi, ha condizionato il match in favore ospite. Ecco, il sunto della differenza di qualità sta in buona parte lì, dopo la solitudine dei numeri primi, nella disparità dei numeri dieci. Una distanza segnata in fondo anche dal mercato e dalle sue quotazioni, talvolta non veritiere, ma stavolta impietosamente corrette. Infatti se per comprare Nico ci vogliono 35 o 40 milioni di euro, per Leao, secondo transfermarkt, ne servono 90.

Intanto la Fiorentina, archiviata una serata emozionante, ma non proficua per la classifica che la vede scivolare tristemente al 10° posto ( anche se con una gara in meno). E si proietta già alla gara di mercoledì in Coppa Italia con l’Atalanta. L’Atalanta, che è di certo più forte, lo certificano i 7 punti di distacco in favore orobico in campionato, ma per lo meno, sebbene sia fornita di calciatori molto forti, non ha fenomeni che ti fan cascare le braccia quando li hai contro come Rafa Leao. E magari anche il Gonzalez della Fiorentina ritroverà una forma migliore dentro una partita con confronti meno proibitivi per lui.