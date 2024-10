LA COPERTA SI ACCORCIA: PALLADINO VALUTA UN CAMBIO MODULO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la vittoria straripante contro il Lecce per 0-6, la Fiorentina torna in campo giovedì per un'altra trasferta (stavolta europea) contro gli svizzeri del San Gallo che non stanno vivendo un bel momento. Una partita da non sottovalutare nonostante il valore dell'avversario perché nella prima fase serve fare più punti possibili per arrivare tra le prime 8, evitando così lo spareggio per accedere agli ottavi di finale della competizione.

Emergenza in infermeria - Nonostante la vittoria, i viola sono usciti dal Via del Mare con notizie preoccupanti come l'infortunio di Albert Gudmundsson. Il 10 dei viola al quinto minuto di gioco si è accasciato al suolo per un dolore al flessore della coscia destra. Il popolo viola è in apprensione per le condizioni del giocatore simbolo della squadra di Palladino e domani uscirà il report medico che decreterà quante partite dovrà saltare l'islandese. Inoltre, anche Moise Kean ha dovuto lasciare il campo all'intervallo per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Fortunatamente, il suo infortunio dovrebbe essere meno grave rispetto a quello di Gud e quindi Kean dovrebbe essere recuperato per la gara in casa contro la Roma. Alla luce dei due recenti infortuni, considerando anche che Marin Pongracic e Rolando Mandragora sono ancora ai box, la squadra di Palladino arriva con una coperta piuttosto corta per la gara di Conference di giovedì. L'obiettivo di Palladino è quello di impiegare le seconde linee, ma considerando gli infortuni ciò non sarà realizzabile con tutti gli undici effettivi. Con l'infortunio di Gudmundsson, sarà momentaneamente Lucas Beltran ad occupare il suo posto. L'argentino è entrato molto bene nella gara contro il Lecce, segnando anche un gol che con la maglia viola mancava da maggio scorso. Il numero nove viola sarà quindi centrale per le prossime gare e quindi Palladino potrebbe anche decidere di risparmiarlo per la gara di domenica contro la Roma. Per la partita contro il San Gallo quindi l'allenatore ex Monza potrebbe pensare a un cambio modulo.

Ritorno della difesa a 3 - Molto probabilmente, Palladino rivoluzionerà completamente la linea difensiva delle ultime due vittorie contro Milan e Lecce. Con Terracciano che prenderà il posto di De Gea, la linea a tre potrebbe essere composta da Moreno-Quarta-Biraghi con l'obiettivo quindi di far rifiatare la coppia Comuzzo-Ranieri. Con Biraghi braccetto, a sinistra potrebbe esserci Fabiano Parisi dopo il primo gol in maglia viola contro il Lecce. A destra spazio a Kayode per far riposare Dodo, il giocatore più utilizzato da Palladino in questo inizio di stagione. In mediana dovrebbe giocare Amir Richardson, accompagnato da un giocatore di prima linea tra Danilo Cataldi e Yacine Adli. Con la difesa a tre quindi il possibile schieramento sarebbe un 3-4-3 con il tridente composto da Sottil-Kouame-Ikone.

Palladino deve decidere se rischiare Beltran - Un'altra ipotesi sarebbe quella di schierare la difesa a 4 e in questo caso diventerebbe cruciale l'impiego di Beltran, l'unico che potrebbe agire da seconda punta. Con la linea difensiva a quattro, la coppia centrale sarebbe formata da Quarta e Moreno, sulla destra Kayode e sulla sinistra uno tra Biraghi e Parisi. La mediana sarebbe sempre composta da Richardson piùuno tra Cataldi e Adli, a sinistra al posto di Bove potrebbe andare uno tra Biraghi e Parisi, mentre sulla destra Ikone. Al centro Beltran alle spalle di Kouame che visto il fastidio accusato da kean sarà in ogni caso lui a guidare l'attacco giovedì.