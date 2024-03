LA CONFERENCE IN AIUTO DI NZOLA: PER CABRAL FU FONDAMENTALE

FirenzeViola.it

È una vigilia di partita importantissima in casa Fiorentina perché per i viola domani sera ripartirà il cammino europeo. Si ricomincia da Budapest, non alla Groupama Arena del Ferencvaros, ma al Boszik Stadium dell’Honved, là dove Puskas incantò gli occhi del pubblico ungherese per tredici anni e che domani ospiterà il Maccabi Haifa e i suoi 2500 tifosi che arriveranno dall’Israele per seguire la propria squadre del cuore in una cornice casalinga insolita ma necessaria, vista la crisi bellica che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente. Tornando al campo, Vincenzo Italiano opterà per qualche rotazione. La Fiorentina è chiamata a diversi impegni significativi in pochi giorni e per questo il tecnico ricorrerà ad una sorta di mini-turnover prospettando anche il prossimo impegno di campionato contro la Roma. Per questo motivo al centro dell’attacco dovrebbe rivedersi dal primo minuti M’Bala Nzola, che non gioca titolare da oltre un mese.

BELOTTI A RIPOSO - D’altra parte Andrea Belotti non può certo giocarle tutte ed è lecito aspettarsi un impiego contro la “sua” Roma. Da quando è arrivato a Firenze il Gallo ha completamente ribaltato le gerarchie offensive della viola, venendo impiegato per 460 minuti sui 540 totali concessi dalle 6 partite disputate, e lasciando le briciole a Nzola, che da quel momento ha visto il suo impiego ridotto all’osso, venendo impiegato titolare soltanto nella gara di Lecce del 2 febbraio scorso. Domani dunque l’angolano avrà una bella chance di riscatto, in un terreno - quello della Conference League - che tanto venne in aiuto ad un altro attaccante viola con la crisi del gol.

CABRAL “RINATO” GRAZIE ALLA CONFERENCE - Nella scorsa stagione infatti gli impegni di Conference League servirono all’ex viola, ora al Benfica, Arthur Cabral per guadagnare minuti e fiducia che il brasiliano riuscì a convertire in reti. Prima del doppio turno contro il Braga, infatti, Cabral attraversò una prima parte di campionato all’insegna della crisi realizzativa, in cui riuscì a segnare soltanto per 5 volte in tutte le competizioni. Con la doppietta al suggestivo Municipal de Braga, tuttavia, l’attaccante ritrovò la giusta fiducia nei propri mezzi che gli consentì di fare 12 gol nella seconda parte di campionato. Insomma, non un bottino da bomber implacabile, ma che in questo momento per Nzola sembra essere pura utopia. La speranza è che anche per lui la Conference possa servire da iniezione psicologica, perché si sa: nulla riesce a “curare” un attaccante come la via della rete. Ne ha bisogno lui e, soprattutto, ne ha bisogno la Fiorentina.