L'UOMO (S)MASCHERATO: A BRAGA PER PRENDERSI LA VIOLA

INDISCREZIONI DI FV INFORTUNATI, CASTROVILLI E SOTTIL VICINI AL RECUPERO Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil dovrebbero essere vicini al recupero. Secondo quando raccolto da FirenzeViola.it, entrambi i giocatori dovrebbero tornare a breve a disposizione di Vincenzo Italiano, e già domani potrebbero svolgere parte del... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, SCONFITTA PER 2-0 NEL DERBY CON L'EMPOLI Sconfitta per la Fiorentina Primavera contro l'Empoli. La squadra di Alberto Aquilani si è arresa agli azzurri alla seconda giornata del campionato di ritorno, pagando il poco cinismo e inconsistenza. In gol per l'Empoli Ekong e Degli Innocenti. I viola... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 febbraio 2023.