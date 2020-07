L'UNICA NOTA LIETA

Non sono molti gli aspetti positivi che la Fiorentina si porta dietro dalla trasferta di Roma. La squadra ha interpretato la gara più o meno con lo stesso atteggiamento con cui i viola si sono presentati a San Siro qualche giorno prima. Catenaccio e contropiede (senz'altro utile in gare come queste), con molti pallone lunghi a cercare l'isolato Kouame sperando e aspettando invenzioni o giocate del numero sette o degli esterni. Molto spesso la squadra di Iachini, pur giocando con personalità e carattere, sembrava spaesata, facendo venire fuori quella chiacchierata assenza di gioco che tanto fa discutere.

Tralasciando l'errore clamoroso dell'arbitro Chiffi, su cui tutti gli addetti ai lavori hanno espresso il proprio dissenso per la decisione presa dal direttore di gara, quello che la Fiorentina salva dalla sconfitta dell'Olimpico, è un reparto difensivo sempre più solido sul quale poter contare. La squadra di Beppe Iachini, nonostante i due gol presi ieri sera, rimane tra le prime difese del post lockdown con appena 13 reti subite. È stato proprio il reparto difensivo a prendersi grandi voti in pagella per la prestazione fornita contro Dzeko & co. Spicca naturalmente su tutti la prova di Nikola Milenkovic, autore della rete del pareggio. Ed è assolutamente da segnalare come oltre a fornire ottima sicurezza in difesa, i centrali viola siano molto pericolosi sulle palle da fermo (Pezzella tre gol, Milenkovic quattro gol, Caceres una rete).

Per ultimo ma non meno importante, Pietro Terracciano è senz'altro uno dei principali artefici di questa solidità difensiva. Il numero 1 viola non sta facendo certo rimpiangere Dragowski (al momento out per infortunio) e si sta mostrando decisamente un degno sostituto. Con una serie di parate decisive in alcune circostanze ha davvero salvato i suoi compagni. Due porte inviolate e tre gol subiti nelle ultime quattro gare da titolare, di cui due su rigore e uno ininfluente con il Lecce su risultato gi acquisito. Una vera e propria scoperta, che nessuno si aspettava, che potrebbe diventare una certezza in futuro.