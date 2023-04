L’ULTIMO (GRANDE) PASSO DA FARE

FirenzeViola.it

La storia di Jonathan Ikoné a Firenze, dal suo arrivo sulle sponde dell’Arno nello scorso gennaio, sembra non aver mai cambiato copione. Prestazioni di altissimo livello e altre in cui ha fatto tutto il contrario. Indubbiamente, l’ex Lille, è migliorato sotto molti aspetti, ma per consacrarsi totalmente in maglia viola, deve ancora compiere un ultimo, grande, passo. Passo che è rappresentato dalla costanza, che comprende sia i cosiddetti bonus (gol e assist), che le prestazioni.

Fin qui, in poco più di anno, Ikoné ha collezionato 3 gol e 6 assist in Serie A, 1 gol e 1 assist in Coppa Italia e questa stagione, fin qui in UECL, 1 gol e 2 assist. Un altro dato di fatto è che nella maggior parte dei gol segnati da Ikoné lo zampino da grande giocatore ce lo ha sempre messo: contro l’Inter quest’anno con un tiro al giro sotto l’incrocio, giovedì a Poznan oppure anche contro il Napoli lo scorso anno con un diagonale preciso all’angolino. Anche in svariate occasioni Ikoné ha dimostrato di essere imprendibile. Un esempio recente è contro il Milan: un rigore guadagnato e la nomina di migliore in campo all’interno dei quotidiani.

Allo stesso tempo però, molto spesso, si è inceppato nella discontinuità. Serve maggiore concretezza sotto porta, perché di errori grossolani, quando doveva compiere l’ultimo passaggio o il tiro verso lo specchio della porta, ne ha commessi. La speranza è che nelle prossime partite, nelle quali salvo sorprese verrà chiamato in causa, Ikoné possa trovare finalmente la sua quadra, diventando un giocatore imprescindibile per Vincenzo Italiano. Le qualità le ha, basterebbe saperle sfruttare al meglio, con la giusta concentrazione e soprattutto con costanza di rendimento.