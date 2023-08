L'INVESTITURA DI ITALIANO E I SEGNALI POSITIVI: PER ARTHUR SOLO PASSI AVANTI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La gara amichevole di ieri sera contro il Grosseto è stata la prima volta da titolare per il nuovo acquisto viola Arthur. In un modulo sicuramente più vicino al 4-3-3 che al vecchio 4-2-3-1, il brasiliano è stato schierato in mezzo al campo da Vincenzo Italiano, che, per l'occasione, gli ha messo accanto Duncan e Castrovilli come braccetti. Inizialmente sembrava essere Duncan il vertice davanti alla difesa, mentre con il passare dei minuti l'ex Juve si è abbassato, restando più ancorato dietro nel tentativo di smistare palloni come se fosse un regista.

La sensazione è stata che Italiano lo abbia lasciato molto libero di provare movimenti e giocate più da mezzala, o comunque da centrocampista in un centrocampo a due. Ad ogni modo, al di là della rete segnata, la sua prestazione è stata buona, e il suo percorso si può dire essere in continua crescita. Queste amichevoli serviranno al tecnico per capire come gestirlo, sia dal punto di visto fisico che tattico. Proprio Italiano nell'intervista di ieri a Sport Mediaset ha riservato belle parole per l'acquisto di Arthur, sottolineando come abbia voluto fortemente l'ex Liverpool per avere più scelte e rafforzare il proprio reparto mediano.

Italiano si è detto convinto del fatto che il giocatore, quando sarà nel pieno della forma, possa dare molto alla Fiorentina nel corso della prossima stagione, dato che possiede caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri profili della rosa. E' evidente come un giocatore con queste caratteristiche permette al tecnico di provare anche qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Dopo la partita è arrivato anche il turno del centrocampista che sui propri social ha scritto "Molto felice per il primo gol con questa maglia. Sensazioni sempre più positive a livello individuale e collettivo. Questo è solo l'inizio. Avanti tutta". Sono tutti segnali importanti che lasciano ben sperare.