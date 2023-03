L’INCENTIVO IN PIÙ CHE VIENE DALL’ARABIA: BATTERE LA CREMONESE PER VOLARE A RIYAD

Un’altra piccola rivoluzione nel calcio italiano: è di ieri infatti la notizia di un cambio di format per la futura Supercoppa Italiana. Niente più finale secca tra la vincente dello Scudetto e la detentrice della Coppa Italia ma un vero e proprio mini-torneo (semifinali e finale) da giocare in Arabia Saudita. La notizia, ampiamente commentata stamani dai quotidiani, apre diversi scenari futuri, alcuni dei quali potrebbero comprendere la Fiorentina.

Le partecipanti di questo torneo di tre gare saranno le prime due classificate nel campionato di Serie A e le due finaliste della Coppa Italia 2022/23, che vede ancora in corsa Inter-Juventus (da un lato) e Fiorentina-Cremonese (dall’altro). L’annuncio fatto ieri dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini apre quindi una strada per l’oriente per i viola. Passando il turno contro la Cremonese, la squadra di Vincenzo Italiano quindi non solo si guadagnerebbe la finale di Roma del prossimo 24 maggio, ma staccherebbe anche un pass per l’Arabia, dove a inizio 2024 si giocherebbe la Supercoppa.

La partnership Serie A-Riyad (già sede della scorsa finale di Supercoppa tra Inter e Milan) viene quindi ampliata con la novità delle Final Four; l’Italia segue il modello spagnolo de la Liga e si apre ulteriormente al mercato medio-orientale, nicchia ancora inesplorata dal mondo viola. C’è da pensare che un businessman come Rocco Commisso, volenteroso di esportare il brand Viola in giro per il globo, guardi a queste Final Four come un’occasione infallibile per visibilità e possibili introiti. Per questo nei prossimi giorni in casa Fiorentina si impennerà l’attesa per la doppia semifinale (andata in programma il 5 aprile allo Zini, ritorno il 25 aprile al Franchi). Battere la Cremonese per andare a Roma e poi a Ryiadm per giocarsi una Supercoppa a distanza di 22 anni dall'ultima volta -in quel caso, era l'agosto 2001, si trattava di finale secca e la Fiorentina perse 3-0 contro la Roma: l’incrocio con i grigiorossi potrebbe regalare a Italiano ed i suoi la possibilità di volare a latitudini finora inesplorate.