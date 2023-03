L'IMPORTANZA DEL PRESENTE

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BATISTUTA È TORNATO A FIRENZE: AVVISTATO IN CITTÀ Gabriel Omar Batistuta è tornato a Firenze. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Re Leone si trova nuovamente nel capoluogo toscano, dopo l'ultima volta che era stata a settembre dello scorso anno per il Festival dello Sport. L'argentino è... Gabriel Omar Batistuta è tornato a Firenze. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Re Leone si trova nuovamente nel capoluogo toscano, dopo l'ultima volta che era stata a settembre dello scorso anno per il Festival dello Sport. L'argentino è... NOTIZIE DI FV STADIO, PURE PISA E SIENA IN CORSA. DEFILATA LA SPEZIA Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento legato alle possibili destinazioni alternative della Fiorentina per lo stadio da usare tra il 2024 e il 2026 qualora l'ipotesi Empoli non andasse in porto. Come... Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento legato alle possibili destinazioni alternative della Fiorentina per lo stadio da usare tra il 2024 e il 2026 qualora l'ipotesi Empoli non andasse in porto. Come... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 marzo 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi