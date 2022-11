L'EMPOLI TORNA FORTE SU ZURKOWSKI, CON PARISI SULLO SFONDO. LA CONCORRENZA...

Archiviato il primo spezzone di stagione, si abbassa il sipario sui campionati e si apre quello sul Mondiale. Saranno cinque i giocatori della Fiorentina impegnati in Qatar, tra i quali Szymon Zurkowski, centrocampista rientrato a Firenze in estate ma utilizzato col contagocce da Vincenzo Italiano.

Il polacco andrà al Mondiale da calciatore gigliato, ma potrebbe tornare senza il viola addosso. Non è un mistero che Zurkowski sia scontento della sua attuale situazione alla Fiorentina, visto il minutaggio riscontrato finora. La rassegna iridata del Qatar chiuderà i battenti il 18 dicembre, quando saremo alle porte del mercato di riparazione.

Proprio nella sessione di gennaio potremo assistere a movimenti di mercato riguardanti il polacco: come raccolto da FirenzeViola.it, nonostante Bologna e Torino siano due società da tempo sulle tracce di Zurkowski (non sono le uniche, lo Spezia è un altro club su di lui), in entrambi i casi sono in corso diverse valutazioni sul giocatore e sulle scelte che si intendono fare insieme ai rispettivi allenatori per rafforzare i propri pacchetti di centrocampo. Pertanto, felsinei e granata, non solo discuteranno attentamente ogni possibile pista da seguire, ma osserveranno con cura il Mondiale che disputerà il polacco, e in seguito prenderanno una scelta definitiva, decidendo se affondare o meno il colpo su un giocatore che piace loro da mesi.

Ma oltre alle già citate, c’è un'altra società che è riaffiorata su Zurkowski: si tratta dell’Empoli, sua ex squadra dove il giocatore tornerebbe a braccia aperte, con il club di Corsi che già in estate voleva riaccaparrarsi le prestazioni del centrocampista. Come raccolto dalla nostra redazione, gli azzurri sono tornati fortemente alla carica per riaverlo. Ciò è da legarsi ad un miglioramento dei rapporti tra i due club dopo la brusca fine dell'estate, tanto che possono riaprirsi i discorsi tra Fiorentina ed Empoli per Fabiano Parisi, esterno di difesa che ai viola piace da diverso tempo.

Seguiranno sviluppi sulle vicende, ma l’Empoli si è nuovamente fatto vivo per Zurkowski: un chiaro segnale mandato alle pretendenti, qualora anche queste provassero ad affondare il colpo.