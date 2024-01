L'ASSIST DAL MERCATO

FirenzeViola.it

L'assist migliore a Vincenzo Italiano in vista della Supercoppa e soprattutto di una rincorsa al quarto posto sempre più tosta non può venire dal solo Davide Faraoni, che comunque il suo cross per il gol di Beltran contro l'Udinese l'ha messo a segno, ma dal calciomercato che è arrivato ad una fase cruciale. L'ennesima conferma è arrivata nel pareggio del Franchi che ha tolto alla Fiorentina la possibilità di tenere lontane le contendenti, perché le prestazioni degli esterni hanno messo ancora una volta in evidenza quale sia il vero problema di una squadra che senza Nico Gonzalez, Sottil e Kouame non riesce a trovare quei gol e quegli assist di cui avrebbe un disperato bisogno.

Improbabile che la Viola possa sperare in forze fresche già in vista del Napoli in Arabia - anche se in semifinale almeno a partita in corso Italiano potrebbe ritrovare almeno Sottil - però quando tornerà dal viaggio per la Supercoppa il calendario non sarà affatto tenero con Inter e Lecce nel giro di cinque giorni. Servono forze fresche per poter sperare di tenere il passo del quarto posto, e anche in questo senso va inteso l'ulteriore affondo che la Fiorentina sta preparando per Cyril Ngonge dell'Hellas Verina, sempre più protagonista della Serie A e del calciomercato di gennaio.

Sul passato, anche recente, si può fare ormai poco e i punti persi con Sassuolo e Udinese non torneranno più indietro, quello che si può fare è provare a migliorare in futuro e siccome "il primo acquisto ci ha già aiutato", come ha detto Italiano in conferenza post-Udinese, ora la Fiorentina ha un estremo bisogno che dal mercato arrivino forze fresche per dare l'assist migliore a un gruppo che nonostante le difficoltà sta tenendo la barra dritta, non crollando neanche quando la situazione volge al peggio. Per un miracolo Italiano come quello di raggiungere l'Europa che conta, ci vogliono gli interventi giusti. Lo dimostra Faraoni.