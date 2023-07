L'ARRIVO DI ARTHUR E L'ADDIO DI IGOR: ORA IL PORTIERE E IL NUOVO DIFENSORE

Giornata movimentata in casa Fiorentina con le operazioni Arthur Melo e Igor che aspettano solo di essere ufficiali. L'arrivo del primo e la partenza del secondo sono in ogni caso già state definite e se consideriamo che anche la cessione di Aleksa Terzic al Salisburgo è ormai al punto di arrivo, la società viola adesso avrà a disposizione un bel gruzzoletto da investire per prossimi acquisti, che saranno molto probabilmente un portiere e un difensore centrale. 17 milioni più bonus per l'ex SPAL e 5,5 più bonus per il serbo per un totale di 22,5 milioni di parte fissa: una cifra che in tanti non si sarebbero aspettati di ricavare da questi due giocatori.

Non c'è due senza tre. Parisi, Arthur (senza considerare Sabiri ufficializzato già a gennaio) e adesso tutti in attesa del terzo acquisto estivo. Come è già evidente la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare a Terracciano e con la pista Livakovic che sembra ormai sfumata, la dirigenza si guarda sempre attorno, in particolare in Italia, con il nome di Emil Audero che continua ad essere caldo. Per la difesa invece si cercherà un profilo che possa entrare fin da subito nei meccanismi di Italiano e che possa giocare a sinistra. Sutalo è un nome che è stato valutato anche la scorsa estate, può giocare a sinistra, ma la sua valutazione è molto alta (almeno 20 milioni). Inoltre sul croato c'è l'interesse di Lipsia, Ajax e per ultimo, come riportarto da Sky questa sera, anche del Napoli. Altri nomi, come quello di Nikolaou, sembrano meno appetibili, anche in virtù dell'importante cifra incassata dalla cessione di Igor. Inoltre, sempre come riportato da Sky pochi minuti fa, la Fiorentina avrebbe fatto un'offerta al Corinthians per il centrale brasiliano Murillo dos Santos.

Quanto all'attacco, come vi abbiamo detto qualche giorno fa, il nome più discusso è sempre quello di Mbala Nzola. L'attaccante dello Spezia piace alla dirigenza e soprattutto a Vincenzo Italiano, che lo ha già allenato, ma tutto dipenderà dalle uscite là davanti.