L'ARMA A DOPPIO TAGLIO DEL CAPITANO

Tra i peggiori in campo della netta sconfitta contro il Bologna non può non essere citato il capitano Cristiano Biraghi. Dalla sua parte Orsolini ha spesso avuto vita facile, compreso sull'azione dell'1-0 che ha visto l'esterno mancino viola, arrivare in netto ritardo sul controllo dell'avversario e sul conseguente tiro vincente. Non più tardi di una decina di giorni fa, fu lo stesso capitano gigliato a scuotere l'ambiente con dichiarazioni nette e difficilmente fraintendibili: "Chi non se la sente, se ne vada". Parole, in quel frangente, rivolte a chi contro i salentini giocò gli ultimi minuti fatali senza la necessaria decisione, ma che oggi risuonano come un'arma a doppio taglio.

Biraghi ci ha sempre messo anima e corpo, questo gli va riconosciuto senza se e senza ma, però gli errori commessi in fase difensiva anche nel corso di questa stagione, spingono a più di una riflessione. La prima è relativa alla sua riserva: possibile che Parisi in quello che è il suo ruolo principale si possa ritagliare solo un posto da banale comprimario? Italiano li vede allenarsi tutti i giorni, dunque è chiaro che le scelte spettino a lui, ma nell'uno contro uno con Orsolini, non c'era la possibilità di trovare una soluzione diversa per difendere quella zona di campo?

Quando si critica il capitano per quanto visto sul campo, sembra che si pecchi di lesa maestà, ma è sempre più evidente come la sua evoluzione in questa stagione non sia in positivo. Almeno in questo momento. Senza mettere in dubbio il suo ruolo all'interno dello spogliatoio, non è possibile far finta di niente davanti ad alcune prestazioni. Anche contro Soulé, nei primi 30 minuti, lo scontro diretto aveva messo in netta difficoltà Biraghi e voltarsi dall'altra parte solo per la fascia che lega al braccio, sarebbe sbagliato e non lo aiuterebbe.

Biraghi spesso ci ha messo la faccia e per questo va rispettato come viene rispettato tra le mura del Viola Park dai propri compagni, ma a questo punto è lecito aspettarsi prossimamente anche un po' di autocritica, visto che lui in primis e il resto della squadra intorno a lui, non sono all'altezza dei propositi palesati pubblicamente.