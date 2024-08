L’AKADEMIA E UN APPUNTAMENTO CON LA STORIA, SERVE LA MIGLIOR FIORENTINA

FirenzeViola.it

L’augurio è che a tenere tutte le attenzioni sul mercato sia in primis la dirigenza della Fiorentina e poi anche la maggior parte della tifoseria ma non certo la squadra di Palladino. Perché a margine di una giornata in cui si concretizzano gli arrivi di Moreno per la difesa e di Adli per il centrocampo la Fiorentina farà bene a tenere a mente l’importanza della sfida di domani agli ungheresi dell’Akademia Puskas, ostacolo da superare se i viola vorranno partecipare per il terzo anno consecutivo alla Conference League.

Gli ungheresi e un appuntamento con la storia - Anche perché non bastassero i tre gol incassati una settimana fa al Franchi gli ungheresi arrivano alla gara di domani con il sogno di compiere una vera e propria impresa. Anche se la “Pancho Arena” di Felcsut, a una quarantina di chilometri da Budapest, non sarà uno stadio infuocato l’appuntamento per l’Akademia è di quelli con la storia, tanto che c’è da scommettere che persino il primo ministro Orban (che ha trascorso l’adolescenza proprio nel piccolo comune a mezz’ora dalla capitale) possa far il tifo per la formazione intitolata al campione ungherese passato anche dal Real Madrid

Palladino e la formazione migliore - Di certo rispetto alla sfida d’andata il tecnico dovrebbe affidarsi ai potenziali titolari, limitando il turnover e ripartendo da Kean al centro dell’attacco. Quella di domani non sembra serata da troppi esperimenti perciò in mezzo è lecito attendersi il duo Amrabat-Mandragora con Dodò a destra e Biraghi a sinistra. Discorso pressoché simile per ciò che riguarda la difesa dove si dovrebbe rivedere Pongracic al centro della linea a tre con Quarta e Ranieri più larghi mentre tra i pali dovrebbe toccare a De Gea in cerca della condizione migliore dopo l’esordio (non esattamente da favola) di giovedì scorso.