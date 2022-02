L’AFRIQUE C’EST CHIC

Manca sempre meno alla gara di domani sera tra Sassuolo e Fiorentina. I viola hanno l’obiettivo di riuscire a strappare punti dalla trasferta del Mapei Stadium per continuare la lotta all’Europa, dall’altra parte i nerazzurri vogliono continuare gli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo periodo. Per questa sfida mister Vincenzo Italiano dovrà, con ogni probabilità, fare a meno di Lucas Torreira. “Ha lavorato a parte: ora avremo impegni ravvicinati, vedremo come gestire le forze perché dovremo essere tutti al 100%" ha dichiarato il mister poco fa in conferenza stampa.

Proprio per questo potrebbe toccare nuovamente a Sofyan Amrabat dirigere il centrocampo della Fiorentina. Nella vittoria contro lo Spezia il marocchino è stato croce e delizia. Nonostante l’errore che ha causato il gol dell’ex Agudelo, Amrabat è stato protagonista della rete della vittoria ma anche di una prestazione più che sufficiente. La speranza di tutti, quindi, è che l’ex Hellas possa ripetere la gara in Liguria senza ovviamente alcun errore tecnico.

Per un altro centrocampista, però, non potrà essere una gara come le altre. Alfred Duncan è pronto a sfidare il suo passato. Il giocatore ghanese, infatti, dovrebbe partire titolare a Reggio Emilia al fianco di Amrabat e Bonaventura, pronto ad affrontare il club in cui ha militato per ben cinque anni, dal 2015 al 2020.

L’altro centrocampista africano che potrebbe rivelarsi più che utile nella gara contro la formazione di mister Dionisi è Youssef Maleh. L’ex Venezia partirà quasi sicuramente dalla panchina, a meno che Italiano non lo preferisca a Duncan. Ma anche se non dovesse essere nella lista degli undici titolari il classe ‘97 potrebbe rivelarsi una pedina importante da poter usare a gara in corso.