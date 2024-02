L’ABBONDANZA PERDUTA: KOUAME ORA METTE NEL MIRINO LA LAZIO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domenica ad Empoli la Fiorentina non potrà permettersi nuovi passi falsi, motivo per cui Vincenzo Italiano sarà necessario preparare la sfida nei minimi dettagli. Probabilmente un delle ragioni per cui la squadra viola ha faticato tanto, nell’ultimo periodo, è da associare alla mancanza di giocatori per svariati motivi: chi per infortunio, chi per “malesseri” extra campo, chi per impegni internazionali. In quest'ultimo blocco di inserisce Christian Kouame.

L'ex Genoa ha preso parte alla competizione principale del suo continente nativo: la coppa d'Africa. Della quale tra l'altro si è qualificato campione, seppur da spettatore non pagante. La Costa d'Avorio, tra le nazioni ospitanti del torneo, ha battuto in finale la Nigeria per 2-1 conquistando il titolo. Conclusi i festeggiamenti, Kouame dovrà tornare gioco forza a pieno regime per supportare una Fiorentina il cui futuro appare incerto, per quanto non scritto.

Il rientro dell'attaccante nel capoluogo toscano si consumerà presumibilmente sabato, giorno in cui riprenderà gli allenamenti al Viola Park insieme ai suoi compagni. Difficile che il classe '97 scenda in campo ventiquattro ore dopo allo stadio Castellani, anche se magari Italiano sceglierà di convocarlo per velocizzare il suo processo di reinserimento quanto meno psicologico. Kouame nel frattempo punta la Lazio per restituire abbondanza al tecnico.