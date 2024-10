KOUAME, TRA RINNOVO E UNA CHANCE DA TITOLARE A LECCE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella giornata di oggi la Fiorentina si è riunita al Viola Park dopo i quattro giorni di riposo concessi da Raffaele Palladino alla squadra, visti i recenti risultati prima della pausa Nazionali.

A rischio Lecce - I quattro giorni di riposo però non sono serviti sufficientemente a Moise Kean, Michael Kayode e Marin Pongracic per recuperare la loro condizione migliore. Pongracic ancora non ha ottenuto il via libero per allenarsi e quindi la sua presenza per la trasferta a Lecce, sua ex squadra, è a rischio. Per quanto riguarda Kayode e Kean, il primo è stato fermato dall'influenza, mentre l'attaccante ex Juve ha accusato una lombalgia che lo ha costretto a saltare le due gare con la Nazionale. Per questi ultimi due filtra fiducia dal Viola Park per poterli recuperare in tempo per la trasferta in Salento.

Aria di rinnovo - Se Kean non dovesse recuperare al 100%, partendo quindi dalla panchina, prende largo la soluzione Christian Kouame. L'ivoriano, capitano nella gara contro l'Empoli, è attualmente l'alternativa più valida a Kean visto che Lucas Beltran, come abbiamo visto nella gara contro il The New Saints, è più propenso a giocare dietro la punta. Nonostante i nuovi arrivi nel reparto offensivo, la società ha usufruito del rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2025 ma in settimana potrebbe arrivare la firma sull'ulteriore rinnovo di contratto fino al 2027. Fino ad adesso, Kouame ha saltato solo la gara contro l'Atalanta persa 3-2 dai viola ed è sempre entrato in campo nelle altre nove partite della stagione collezionando 366 minuti tra Conference e campionato.

Kouame ha già colpito i salentini - Domenica il campionato riparte da Lecce e se Kean non dovesse essere al massimo della sua forma, non è da escludere l'impiego di Kouame come prima punta, ruolo che ha già sperimentato in Conference contro il New Saints. Il 99 dei viola proprio nello stadio di Via del Mare ha segnato uno dei suoi ultimi gol in Serie A: in un Lecce-Fiorentina del 17 ottobre 2022 l'ivoriano segnò con un bellissimo colpo di testa il gol dell'1-1 che permise all'allora squadra allenata da Vincenzo Italiano di strappare un punto dopo due sconfitte consecutive in campionato. In stagione, Kouame è ancora a secco di gol (se si escludono le amichevoli) e chissà se proprio il Lecce può essere il bersaglio giusto per tornare al gol che manca ormai da aprile del 2024.