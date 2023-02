KOUAME TORNA TITOLARE, CABRAL CERCA CONFERME. MILENKOVIC RECUPERA MA...

Domani alle ore 18.30 la Fiorentina sfiderà l'Hellas Verona. Per i Viola sarà importante dare continuità alle vittorie in Conference contro il Braga e al pareggio interno contro l'Empoli per migliorare una classifica che al momento non lascia tranquilla la squadra di Italiano. L'ex tecnico dello Spezia dovrebbe dunque riproporre il consueto 4-3-3, con Terracciano che tornerà titolare dopo aver riposato contro i lusitani. I quattro che comporranno la difesa viola saranno Dodò, Quarta, Igor e Biraghi, con Terzic che però scalpita e si contende un posto da titolare con i due terzini. Milenkovic è recuperato, ma andrà in panchina. A centrocampo è ballottaggio Barak-Mandragora, con l'ex di turno che parte favorito. Accanto a lui torna dal 1' Amrabat e viene confermato ancora Bonaventura. Il tridente, anche in virtù dell'ottima prestazione di giovedì, sarà "comandato" da Cabral. Al suo fianco Kouame e Nico Gonzalez. Gli scaligeri rispondono con il consueto 3-4-2-1, con Gaich confermato nel ruolo di prima punta. Di seguito le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. Allenatore: Zaffaroni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Kouame. Allenatore: Italiano.