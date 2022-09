KOUAME PIÙ DI NICO, TORNA BARAK, QUARTA RECUPERA MA...

Dopo l'ultima sconfitta in Conference League contro l'Istanbul Basaksehir, la Fiorentina è chiamata a reagire contro un avversario che in classifica non se la passa molto meglio dei viola, ma che nasconde senz'altro delle insidie. Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con le tante assenze in difesa: Dodo, Milenkovic, Igor. Nonostante il recupero in extremis di Martinez Quarta, le soluzioni per il reparto arretrato restano limitate. Amrabat e Ranieri infatti dovrebbero formare, a prescindere dal recupero dell'argentino, la coppia difensiva che avrà il compito di limitare le offensive di Henry e Lasagna.

Con Amrabat in difesa, Mandragora dovrebbe ricoprire il ruolo di play, con ai lati Barak e Bonaventura. In attacco invece dovrebbe tornare titolare Jovic e sulle fasce, in suo supporto, salgono le quotazioni di Kouame (favorito su Nico Gonzalez che ha recuperato ma non è ancora al top viste le tante partite saltate) e di Sottil, che ha recuperato dall'infortunio.

Quanto al Verona il nodo da sciogliere è quello relativo all'ex Ceccherini, che ha recuperato ma si gioca il posto con Dawidowicz. Faraoni sarà out a causa di un problema alla caviglia e al suo posto giocherà il giovane Terracciano. Tameze va verso la panchina, con il centrocampo di Cioffi che sarà probabilmente composto dalla coppia Ilic-Veloso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti; Amrabat; Ranieri; Biraghi; Bonaventura; Mandragora; Barak; Kouame; Jovic; Sottil. All: Italiano

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz; Hien; Coppola; Terracciano; Ilic; Veloso; Lazovic; Doig; Lasagna; Henry. All:Cioffi