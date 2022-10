KOUAMÈ L'ANIMA, JOVIC IL FINALIZZATORE, OK RICKY

GOLLINI - Calcola male i tempi dell’uscita e si fa superare da Aleksic sul gol abbandonando l’area di rigore. Per il resto è una serata tranquilla che aveva provato a complicarsi da solo, 5

DODÒ - Un buon break che avvia la prima azione offensiva della Fiorentina. Non spinge moltissimo ma fa buona guardia, 6

MILENKOVIC - Tiene in gioco Aleksic che ringrazia e s’invola verso il gol del vantaggio, poi quando stende Biglia a metà campo rimedia il giallo. Incertezze che si lascia alle spalle nel secondo tempo seppure in una serata non brillantissima, 5,5

IGOR - Anche lui è tagliato fuori dal rinvio del portiere turco che propizia il primo gol, poi recupera più di una sicurezza, 6

TERZIC - Buona spinta dalla sua parte con un paio di traversoni interessanti, 6

Dal 38’st BIRAGHI - Avvia un buon contropiede chiamando al tiro Cabral, 6

MANDRAGORA - Perde Aleksic nell’azione del vantaggio turco, e fatica non poco a imporsi nella manovra del primo tempo. Non va troppo diversamente nella ripresa quando pecca anche in precisione, 5,5

AMRABAT - Va un po’ meglio rispetto al collega di reparto, al solito soprattutto nell’interrompere le iniziative avversarie. Cresce alla distanza, 6

KOUAME - Su invito di Saponara alza sopra la traversa nella prima occasione viola, poi sforna l’assist del pareggio per Jovic. Comincia la ripresa con una bella sponda per Jovic che è però in fuorigioco, poi propizia il gol del 2-1. L’anima dell’attacco viola, 7

BARAK - Parte benino, proponendosi, poi però sul finire di primo tempo tende a nascondersi. Non arriva il cambio di passo nel secondo tempo, semmai la sostituzione, 5,5

Dal 30’st BONAVENTURA - Appena entrato manda fuori di poco dopo l’occasione di Ikonè, poi si limita ad alimentare il palleggio, 6

SAPONARA - Un buon traversone dalla sinistra che manda al tiro Kouamè poco dopo il decimo. Si ripete a dieci minuti dall’intervallo con un’ottima idea che Jovic non concretizza da ottima posizione. Conferma la buona precisione al cross in occasione del gol del raddoppio, 6,5

Dal 30’st IKONÈ - L’occasione che si divora sull’invito di Cabral dalla sinistra parla da sola, 5,5

JOVIC - Resta in ombra fino al momento del gol quando è bravo a farsi trovare puntuale sull’invito di Kouamè. Non altrettanto preciso sul successivo pallone che alza sopra la traversa ma soprattutto sull’assist che di lì a poco gli offre Saponara. Nella ripresa prima spreca, ma in fuorigioco, poi capitalizza ribadendo in rete il gol del vantaggio. Non è ben chiaro se le esultanze restano al veleno (da qui la spiegazione di qualche fischio al cambio) ma quel che più conta è la doppietta, 7.

Dal 25’st CABRAL - Gli basta poco per offrire un assist d’oro per Ikonè che colpisce malissimo, mentre su invito di Biraghi è il portiere turco a uscire bene sul suo tentativo di pallonetto, 6

ITALIANO - L’avvio è sulla falsa riga del 4-2-3-1 con Barak dietro a Jovic e con Saponara preferito da titolare sulla sinistra. Incassato, quasi a freddo, il gol di Aleksic ci pensa Jovic a rimettere le cose a posto. Sprecata qualche occasione i suoi trovano il vantaggio ancora con Jovic in apertura di secondo tempo, lui dà spazio prima a Cabral poi a Bonaventura e Ikonè. Le occasioni per arrotondare il risultato ci sarebbero anche, ma sotto porta manca ancora una volta cattiveria, 6