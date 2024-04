KOUAMÈ AL CENTRO,SOTTIL E IKONÈ SUGLI ESTERNI, TORNA PARISI DAL 1'

FirenzeViola.it

Più che di turnover è lecito parlare di una sfida tra Salernitana e Fiorentina completamente stravolta dalle assenze, con titolari non convocati da una parte e dall'altra. In casa viola si fanno i conti con le fatiche del dopo coppa e con più di un singolo tenuto a riposo anche in via precauzionale. La sfida di ritorno di Coppa Italia a Bergamo è dietro l'angolo e Italiano non prende rischi, preparando un undici titolare inedito nel quale da Nico a Beltran, da Belotti a Bonaventura fino a Nzola che resta ai margini del gruppo seppure si sia allenato con il gruppo alla vigilia pur non finendo tra i convocati.

Faraoni e Parisi i terzini, Kouamè versione prima punta - Dunque davanti a Terracciano torna Faraoni titolare dopo lo spezzone di gara contro il Viktoria mentre con Milenkovic in panchina sono Quarta e Ranieri i centrali con Parisi a sinistra. Maxime Lopez e Duncan prendono le chiavi della regia mentre davanti la linea di trequartisti è composta da Ikonè, Barak e Sottil con Kouamè che scala al centro dell'attacco.

Weissman favorito su Simy, dietro c'è Fazio - Discorso simile per Colantuono che non ha disposizione nè Gyomber nè Manolas oltre agli infortunati Maggiore e Kastanos. Mentre Dia resta ancora fuori per scelta tecnica pure Coulibaly non ci sarà per squalifica. Dunque in attacco spazio più a Weissman che non a Simy, con Candreva e Tchaouna alle spalle, mentre i quattro in mezzo sono Zanoli, Legowski, Gomis e Bradaric. Dietro linea a tre completata da Boateng, Fazio e Pirola.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil, Boateng, Fazio, Pirola, Zanoli, Legowski, Gomis, Bradaric, Candreva, Tchaouna, Weissman

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi, Lopez, Duncan, Ikoné, Barak, Sotti, Kouamè