KOKORIN, TRANSFER OK MA PER VEDERLO IN CAMPO...

Transfer arrivato, ma la forma ancora non c'è. E' questa in sintesi la situazione di Aleksandr Kokorin. L'arrivo del transfer è certo la buona notizia di giornata che permette all'attaccante di essere un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti e, eventualmente, di essere convocato per facilitare il suo inserimento nel gruppo, magari già da venerdì. Ma il giocatore, che fa una parte personalizzata ed una con la squadra, secondo quanto appreso da FirenzeViola dovrà aspettare almeno un paio di settimane, se non più, per andare in campo. Prandelli potrebbe anche iniziare a dargli un minutaggio graduale, ma al momento il giocatore deve ancora trovare la forma giusta e portarlo in panchina adesso significherebbe togliere non solo spazio ad un compagno ma anche possibilità di scelta su un altro giocatore che potrebbe far comodo in corsa. Insomma se la coppia Kokorin-Vlahovic accende la fantasia dei tifosi, è ancora presto per entusiasmarsi e la sensazione è che con l'Inter il transfer tanto atteso serva a poco. Contro i nerazzurri, che cercano riscatto dal ko con la Juve e inseguono sempre lo scudetto, sarà una partita delicata e difficile, come è stata già in Coppa, in cui dunque deve andare in campo la miglior Fiorentina, già orfana di due titolari.