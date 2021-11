KOKORIN, RIENTRO IN CAMPO MOLTO VICINO. L'ADDIO ANCORA DI PIÙ

Nonostante ieri fosse stato concesso il giorno libero a tutta la squadra Aleksandr Kokorin ha deciso di non fermarsi. Nei suoi profili social, infatti, ha pubblicato una sua foto davanti allo specchio in cui figura in buona forma fisica all'interno della palestra del centro sportivo “Davide Astori”, senza maglia così da mostrare gli addominali. L'oggetto misterioso russo, ad oggi da quando è arrivato in Italia, in questa stagione ha giocato appena 27 minuti ed è fuori dai giochi da ormai un mese.

Lo stesso mister Vincenzo Italiano ha finora potuto contare su un solo attaccante, l'insostituibile Dusan Vlahovic. Ma Kokorin, che in questi giorni si sta allenando in palestra, si potrebbe candidare quindi per tornare tra i convocati nella gara di sabato sera contro il Milan. Saranno necesari ancora un paio di giorni almeno per riuscire a capire se l'ex Zenith potrà essere riutilizzato anche solo per uno spicchio di gara ma le sensazioni sono che almeno in panchina contro gli uomini di Pioli potrebbe andarci.

Nonostante l'attaccante russo dovesse recuperare del tutto da questi continui problemi fisici la sua avventura in maglia Fiorentina pare sia arrivata definitivamente alla fine e la sua partenza durante il prossimo mercato di riparazione, ovviamente se dovessero arrivare offerte, potrebbe esserci qualche squadra russa sulle sue tracce, sembra ormai cosa certa. Al suo posto dovrebbe arrivare in prestito Borja Mayoral, in uscita dalla Roma.