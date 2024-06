KEAN E NON SOLO. LE ALTRE MOSSE DI MERCATO VIOLA IN ATTACCO TRA ENTRATE E USCITE

FirenzeViola.it

Ormai manca solo l'ufficialità e Moise Kean diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante di Vercelli arriverà a Firenze la prossima settimana, svolgerà le visite mediche tra giovedì e venerdì e poi, una volta sbrigate tutte le noie burocratiche, sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore viola.

Kean e non solo. Oltre ad un centrocampo da rivoluzionare(QUI il punto di FirenzeViola.it), gli uomini di mercato gigliati dovranno completare, con entrate e uscite, il reparto offensivo da mettere a disposizione di Raffaele Palladino. Nel caso in cui Nzola dovesse lasciare Firenze, Pradè e Goretti stanno continuando a monitorare Lorenzo Lucca dell'Udinese come prima punta. Tra i principali obiettivi, anche se non è un centravanti ma un trequartista, c'è sempre Nicolò Zaniolo, mentre rimane un esubero pronto a partire in direzione Qatar Jonathan Ikonè.

OBIETTIVI

Messo a referto il primo colpo dell'estate con l'acquisto a titolo definitivo per 13 milioni di Euro più cinque di bonus di Moise Kean, la Fiorentina proverà ad affondare il colpo per Nicolò Zaniolo. Per arrivare al trequartista del Galatasaray, che non ha mai nascosto la volontà di tornare a giocare in Italia, i viola dovranno superare l'agguerrita concorrenza dell'Atalanta. Cifre e formule diverse quelle proposte dai due club italiani, ma nessuno dei due è ancora riuscito a soddisfare i turchi che chiedono 20 milioni di Euro come valutazione complessiva e quantomeno l'obbligo di riscatto. I bergamaschi sono disposti ad offrire 5 milioni di prestito oneroso più 15 di diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo ma solo a determinate condizioni. I viola invece, che sarebbero pronti anche ad acquistare l'ex Roma a titolo definitivo, a livello economico sono fermi a 2 milioni di prestito e 14 di riscatto per un totale di 16 milioni.

Dovesse partire Nzola gli uomini di mercato viola, nonostante la presenza di Beltran che Palladino in conferenza stampa ha promosso anche come prima punta, sarebbero pronti ad affondare per Lucca. Pradè sta monitorando la situazione e, in caso di addio dell'angolano, potrebbe provare a portarlo a Firenze. È dell'ultima ora infine la notizia dell'interessamento della Fiorentina per Pontus Almqvist. L'ex esterno del Lecce è tornato al Rostov, in Russia, ma a causa della guerra potrebbe liberarsi a condizioni vantaggiose(QUI la news completa).

CAPITOLO USCITE

Per far spazio ad un altro centravanti, oltre a Kean voluto fortemente da Palladino, dovrà uscire M'Bala Nzola. Per l'attaccante angolano, richiesto la scorsa estate da Vincenzo Italiano, i viola, anche in virtù dell'investimento fatto la passata stagione, non sembrano disposti a scendere sotto i 12 milioni di Euro. Per l'ex Spezia al momento si è mosso il Cagliari, ma prima di acquistare i sardi hanno bisogno di fare cassa con delle cessioni.

Oltre a Nzola, è in uscita dalla Fiorentina anche Jonathan Ikonè. L'esterno francese sembra indirizzato verso il Qatar, più precisamente all'Al-Duhail, dove allena il suo ex tecnico, con il quale è diventato campione di Francia con il Lille nel 2021, Christophe Galtier. La cessione dell'ala transalpina porterebbe nelle casse viola circa 15 milioni di Euro. Per la fumata bianca mancherebbe solamente l'arrivo di tutta la documentazione necessaria per completare l'operazione.