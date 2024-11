KEAN DA FAVOLA, ADLI DA APPLAUSI, BENE BELTRAN, GARANZIA COMUZZO

FirenzeViola.it

DE GEA - Non si fa sorprendere dal cross velenoso dalla sinistra di Lazovic ma sul pareggio firmato da Serdar può fare ben poco. Mai impegnato nella ripresa trova il modo di essere protagonista mandando Kean a firmare la tripletta, 6,5

DODÒ - Un paio di discese nel primo tempo senza raccogliere grandi frutti. L’iniziativa migliora col passare del tempo, come nei primi minuti della ripresa quando cerca Beltran in area. Più che all’altezza, 6,5

COMUZZO - Rimedia un forte colpo da Tongsted poco prima della mezz’ora, ciò nonostante mantiene la sua autorevolezza nel reparto. Nel secondo tempo trova modo di mandare al tiro anche Beltran. Sicurezza, 6,5

RANIERI - Primo intervento in scivolata su un tentativo di Suslov dalle sue parti ma di fronte a Serdar gli concede troppo tempo e spazio per preparare il tiro dell’uno a uno. Unica sbavatura di una gara attenta, 6

GOSENS - Nei primi minuti si fa apprezzare in attacco con un cross volante non sfruttato ma alla lunga rallenta la sua azione. Più intraprendente nel secondo tempo, 6

ADLI - In avvio arretra spesso chiamando palla assumendosi responsabilità e al ventesimo cerca la verticalizzazione per Kean. Bene anche nel recupero palla in mezzo al campo oltre che nell’assist dalla bandierina per il secondo gol di Kean. Applausi meritati al momento del cambio, 7

Dal 32’ st RICHARDSON - Mette ordine nelle battute finali di gioco, 6

BOVE - Ringhia fin dall’inizio anche se dopo il quarto d’ora l’azione del pari veronese parte da un break subito davanti all’area di rigore. È il segnale di una frazione di gioco in cui sembra più sofferente del solito seppure nel secondo tempo ritrovi più di una sicurezza, 6

Dal 41’st MANDRAGORA - S.v.

COLPANI - Partecipa alla manovra senza grandi guizzi oltre a calciare una punizione un po’ troppo prevedibile a dieci minuti dall’intervallo. Anticipato sul più bello sugli sviluppi di un corner a ridosso della fine del primo tempo. Si accende a inizio ripresa con una bella iniziativa e tiro largo non di molto. Pericoloso anche su invito di Kean si vede respingere in uscita lo scavetto sotto misura. Viene fuori alla distanza, 6,5

Dal 37’st KAYODE - S.v.

BELTRAN - Tre minuti di gioco e si fa mezzo campo palla al piede prima di appoggiare l’assist del gol a Kean. Si libera al tiro, senza fortuna, alla mezz’ora. Buono anche il dialogo con Colpani in apertura di secondo tempo. Impegna Montipò prima di uscire dopo un’ottima prestazione, 7

Dal 32’st KOUAMÈ - Serve a Kean un pallone d’oro che verrà tuttavia sprecato, 6

SOTTIL - Poco appariscente dà segnali di ripresa nel quarto d’ora finale del primo tempo quando Coppola lo stende rimediando il giallo. Finisce a terra in area nei primi minuti del secondo tempo ma senza che ci siano gli estremi per il rigore. Più tardi potrebbe gestire meglio una ripartenza interessante mentre dopo il tentativo di Colpani non trova la porta. Poco preciso, 5,5

Dal 37’st PARISI - S.v.

KEAN - Movimento e conclusione da applausi per il vantaggio immediato della Fiorentina. Di lì a poco scappa sul filo del fuorigioco e crea il panico seppure per poco risulti in posizione irregolare. Si prende qualche pausa poi sale in cattedra firmando il raddoppio con la spaccata vincente sul corner di Adli. In stato di grazia propizierebbe il terzo gol se Colpani e Sottil trovassero il centro sotto misura, mentre l’errore su invito di Kouamè resta un dettaglio perchè la tripletta è da favola, 9

PALLADINO - Torna alle gerarchie del campionato che fin dall’inizio vedono sugli scudi Beltran e Kean nell’azione del fulmineo uno a zero dell’attaccante. Il gol del Verona è una doccia fredda e anche se i suoi non abbassano il baricentro negli spogliatoi si rientra sull’uno a uno. Al rientro in campo la sua squadra ha un passo migliore e trova meritatamente il bis sotto porta grazie a Kean. Cambia Adli e Beltran con Richardson e Kouamè, poi tocca a Parisi, Kayode e Mandragora per Sottil, Colpani e Bove. Nel finale i suoi arrotondano ancora portando a casa un’altra vittoria e un'altra gara nella quale dopo l'intervallo la Fiorentina cambia volto. Durante la sosta sarà bello sognare per via di questa classifica, 7,5