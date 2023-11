KAYODE SULLA VIA DEL RECUPERO MA AD ORA GIOCA PARISI

FirenzeViola.it

I giorni di pausa per le Nazionali stanno consentendo al tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, di disegnare nuovi schemi tattici da proporre al rientro in campo ma anche di recuperare alcuni elementi chiave della propria formazione. Tra i quali Michael Kayode che, dopo il brutto infortunio occorso a Dodo, si è guadagnato a suon di lodevoli prestazioni il ruolo di titolare ad interim sulla fascia destra, salvo doversi anche lui arrendere ai problemi fisici in occasione della sfida d’andata col Cukaricki.

Il classe 2004, dicevamo, è sulla via del recupero, tanto che sabato sera al cospetto del Milan potrebbe tornare tra i convocati della Fiorentina. Magari non tra i titolari. La sensazione, infatti, è che per Kayode sarà pensato un reinserimento graduale e che, dunque, toccherà ancora una volta a Fabiano Parisi coprire la fascia destra, sacrificando le proprie caratteristiche di terzino sinistro per affidarsi al piede "debole", mentre Cristiano Biraghi rimarrà saldo nella sua posizione di competenza.

Molto improbabile che in vista di una partita delicata come quella di San Siro l’allenatore viola mediti l’innesto dal primo minuto di Niccolò Pierozzi, sulle spalle del quale è evidentemente ancora incauto far ricadere una responsabilità simile. Spazio alle certezze, insomma, con Italiano che non ha mai nascosto il proprio disappunto nel trovarsi costretto a sopperire alle emergenze già copiose di questo inizio stagione, ricevendo talvolta aspre critiche da parte della piazza.