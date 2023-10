KAYODE, MAI PREVISIONE FU PIÚ AZZECCATA: ORA LA VIOLA LO BLINDA

FirenzeViola.it

La vera sopresa in questa prima parte di stagione in casa Fiorentina si chiama Michael Kayode. Il classe 2004 all'esordio nelle massima competizione ha lasciato gli addetti ai lavori a bocca aperta e la sua crescita esponenziale da inizio stagione è sotto gli occhi di tutti. Complice anche l'infortunio di Dodo, il giovane terzino destro ha avuto modo di esprimersi al meglio senza pressioni, si è conquistato a suon di prestazioni convincenti la fiducia del mister, che già dalla prima giornata a Genova, aveva visto in lui qualcosa di speciale.

Inevitabilmente il suo rendimento ha attirato l'attenzione di alcuni club. Come raccontato da FV qualche settimana fa, anche squadre come l'Arsenal sembrano averlo adocchiato. La società viola è corsa al più presto ai ripari per blindare col rinnovo la giovane promessa, che ormai è diventata un punto fermo della squadra. Oggi è andato in scena un incontro tra l'agente del calciatore Claudio Vigorelli e la dirigenza viola che ha dato esito positivo.

Le parti sembrano aver trovato la quadra per un prolungamento di 5 anni, fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio (al momento il calciatore guadagna 30mila euro a stagione). Ai microfoni di Radio FirenzeViola quest'oggi anche il direttore tecnico del Frosinone Guido Angelozzi ha confermato che la Fiorentina credeva fin da inizio stagione su Kayode: "Questa estate io l'ho chiesto alla Fiorentina ma Pradè mi ha detto che sarebbe stato un futuro titolare". Mai previsione fu più azzeccata.

Kayode è il futuro della Fiorentina, ma anche della Nazionale. Per il momento è aggregato all'U21, e domani sarà impegnato nella gara di qualificazione all'Europeo contro la Norvegia. Non è però da escludere, considerate anche le scarse soluzioni a destra in Nazionale maggiore, che quando il ct Luciano Spalletti era sugli spalti del Franchi per Fiorentina-Cagliari, non abbia visionato in prospettiva anche il gioiello viola. Il futuro è tutto nelle sue mani, e intanto la Fiorentina si gode il suo campioncino, che rappresenta perfettamente lo stile e gli obiettivi del nuovo centro sportivo.