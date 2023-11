KAYODE CAMBIA IL MATCH, OK ARTHUR E BELTRAN, NICO SENTENZA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

CHRISTENSEN - Ringrazia il palo che lo salva su Fadera poi esce bene sul successivo tentativo di Paintsil ma si arrende sul tocco di Kayembe che lo scavalca. Poco impegnato nel secondo tempo, 6

PARISI - Erroraccio in avvio che favorisce Fadera nell’occasione del palo colpito dai belgi. Conferma la sofferenza nell’adattamento sulla fascia destra, 5

Dal 1’st KAYODE - Entra subito in partita trovando anche le giuste misure per frenare Baah. E’ freddo anche dentro l’area di rigore quando si procura il penalty che vale il raddoppio di Nico. Cambia volto al match, 6,5

MINA - All’esordio dal primo corre qualche rischio ma di testa propizia il gol del pari di Quarta. Attento nel secondo tempo raramente si fa sorprendere, 6

QUARTA - Prova a lanciare qualche segnale ma alla mezz’ora del primo tempo rimedia solo un cartellino giallo. Va molto peggio quando non chiude a dovere su Kayembe che segna l’uno a zero ma almeno si fa perdonare sotto porta trovando il pareggio. Italiano gli risparmia la ripresa (e i conseguenti brividi per i tifosi), 5,5

Dal 1’st MILENKOVIC - Mette muscoli e nervi in un secondo tempo di buona sicurezza, 6

BIRAGHI - In difficoltà nel primo tempo per la velocità di Paintsil arriva raramente al cross. Nella ripresa impegna il portiere belga su punizione e nel finale trova anche qualche break vincente, 6

MAXIME LOPEZ - Poca iniziativa in un primo tempo in cui si limita al palleggio. Un po’ meglio nel secondo tempo quando con Arthur le cose vanno meglio, 6

DUNCAN - Un po’ più dinamico del compagno di reparto si lamenta per un traversone respinto in area forse con un braccio ma stasera si vede poco, 5,5

Dal 15’st ARTHUR - Il suo ingresso fa bene a tutta la squadra e anche nell’azione del rigore c’è del suo, 6,5

IKONÈ - Schierato sulla destra riesce a liberarsi al tiro (respinto) dopo un quarto d’ora. Una buona idea per Kouamè che non c’arriva poi sul finire di primo tempo non ha fortuna trovando una respinta sulla linea di un difensore. Nella ripresa manda in area ancora Kouamè che però finisce a terra poi partecipa all’azione in cui Kayode trova il rigore, 6

Dal 37’st BREKALO - S.v.

BARAK - Manca di precisione nella prima mezz’ora sprecando anche qualche ripartenza. Meglio quando ci prova di testa trovando la buona risposta del portiere del Genk. Va nello stesso modo nella ripresa quando di nuovo di testa va vicino al gol. Esce alla distanza, 6

Dal 15’st BELTRAN - Si piazza qualche metro dietro la prima punta e ha il merito di pescare Kayode nell’azione del rigore, 6

NICO - Dirottato a sinistra per la presenza di Ikonè non è cattivo sul primo pallone buono dentro l’area, dopo il colpo di testa di Kouamè. Resta troppo a margine dalla manovra confermando che a sinistra non è propriamente a suo agio, ma dal dischetto si conferma una sentenza, 6

KOUAMÈ - Su un buon invito di Ikonè non trova l’aggancio poi di testa trova una buona sponda per Nico che non ne approfitta. Nel secondo tempo tiene il piede sull’acceleratore e contribuisce all’azione del rigore di Kayode. Nel finale nervoso rimedia l’ammonizione, 6

ITALIANO - A sorpresa piazza Mina al centro della difesa mentre davanti si affida a Kouamè con Ikonè e Nico rispettivamente a destra e sinistra. Il primo tempo dei suoi però non è all’altezza, i belgi passano in vantaggio dopo aver sfiorato il gol e solo nel recupero arriva il pari di Quarta. Rimedia a una formazione che non funziona inserendo Kayode e Milenkovic e poi Beltran e Arthur prima che il rigore valga la vittoria e la qualificazione, ma la sua Fiorentina non è ancora del tutto guarita, 6