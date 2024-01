KARLSSON PIACE (SOPRATTUTTO A BARONE) MA IL BOLOGNA NON LO CEDE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Fiorentina piace Jesper Karlsson da tempo, fin dalla scorsa estate quando anche il club viola si era iscritto alla corsa per l'esterno dell'AZ Alkmaar prima che il Bologna la spuntasse con un'offerta attorno ai 10 milioni di euro. Questi primi mesi del classe '98 in Italia non hanno affatto rubato l'occhio, complice anche un infortunio che ha messo ko il calciatore nelle ultime settimane, ma non per questo l'interesse della Fiorentina, soprattutto del direttore generale Joe Barone che si era mosso in prima persona per provare a portarlo a Firenze, è diminuito.

In campo le prime cinque partite di questa stagione, Karlsson è poi scomparso dai radar prima, appunto, dell'infortunio al ginocchio da cui si deve ancora riprendere. Anche per questo il Bologna non ha nessuna intenzione di cedere uno degli acquisti più onerosi della scorsa estate rossoblu, svalutato dopo questi primi mesi e dunque operazione per niente conveniente secondo il comparto di mercato della società di Saputo.

Né per denaro né per scambi, l'operazione Jesper Karlsson alla Fiorentina non potrà decollare a meno di un investimento monstre da parte del club viola che per ora, però, non è affatto nell'aria, anzi. Il nome caldo resta quello di Cyril Ngonge anche se c'è da convincere l'Hellas Verona ad abbassare le pretese. Operazione decisamente meno complicata di andare a bussare alle porte del Bologna.