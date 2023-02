JUVENTUS-FIORENTINA, SEGUI IL LIVE DI FV!

Inizia il tour de force della Fiorentina da qui al termine di febbraio: una partita ogni tre giorni e nel mezzo anche la Conference League. Si comincia a Torino, contro una Juventus che vuole dare seguito alla vittoria di Salerno e provare la rimonta per la zona europea. Una zona che oramai la Fiorentina vede con il binocolo dopo la sconfitta contro il Bologna, anche se le partite contro la Juve sono sempre una storia a sè. Italiano dovrà rispondere alle tante critiche piovute in questi giorni, per farlo servirà una sorta di impresa all'Allianz Stadium. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della gara: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Kouame, Ikoné. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri