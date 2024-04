JUVENTUS-FIORENTINA: A FIRENZE LA BEFFA, DOMANI PAROLA D'ORDINE CONCRETEZZA

FirenzeViola.it

Domenica sera all'Allianz Stadium di Torino la Fiorentina affronterà, in un match valido per la 31° giornata di campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri. Una sfida che per i viola, al di là dell'importanza legata alla storica rivalità esistente tra le due tifoserie, vale tantissimo anche per il cammino in campionato. I gigliati infatti hanno bisogno di una vittoria per non perdere terreno dalle altre squadre in lotta per un posto nelle prossime coppe europee.

Per uscire dallo Stadium con i tre punti servirà una Fiorentina diversa da quella vista l'ultima volta contro i bianconeri. A Firenze, nella gara di andata, Biraghi e compagni non riuscirono a sfruttare il dominio quasi totale del gioco e vennero sconfitti dagli uomini di Allegri. Domani sera invece per i viola la parola d'ordine dovrà essere concretezza.

I NUMERI DELLA GARA DEL FRANCHI

Era il 5 novembre scorso quando la Fiorentina veniva beffata in casa da una Juventus che riuscì, con cinismo, a sfruttare al massimo le poche occasioni create. Il match finì 0-1, con Terracciano spettatore non pagante per la maggior parte di una gara che vide i viola dominare il gioco sotto tutti i punti di vista. 68% di possesso palla in favore dei ragazzi di Italiano, che mancarono soprattutto nella precisione al tiro, solo 4 nello specchio su 25, e al cross, 14 utili su 41 tentati.

Impressionante la differenza nel numero dei passaggi. La Fiorentina ne completò 448, mentre la Juventus solo 176. Un numero addirittura inferiore ai soli passaggi effettuati dai viola nella trequarti avversaria, 189(i bianconeri invece in zona offensiva ne completarono solo 29). Eppure, alla fine, i tre punti li portarono via Chiesa e compagni che, nonostante il misero minuto e 40 secondi di possesso del palla complesivo nella metà campo avversaria, furono bravi a sfruttare con Kostic(assist) e Miretti(gol) un errore difensivo di Parisi.

IL BILANCIO ALLO STADIUM CON ITALIANO

Servirà concretezza domani sera alla Fiorentina per tentare di uscire con il bottino pieno dall'Allianz Stadium. Concretezza che i viola, con Italiano in panchina, in casa della Vecchia Signora non hanno mai avuto. Sono infatti 0 in tre partite, due di campionato e una di Coppa Italia, le reti segnate dai gigliati a Torino sotto la guida del tecnico ex Spezia. 1-0 in campionato nel 2021-2022, 2-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dello stesso anno e ancora 1-0 la stagione scorsa.

Per trovare l'ultima vittoria viola all'Allianz Stadium dobbiamo tornare indietro di tre anni e mezzo. Era il 22 dicembre 2020 e la Fiorentina di Cesare Prandelli si impose, in uno stadio privo di pubblico per le restrizioni causa covid, per 3-0 sui bianconeri. Quel giorno a sbloccare la partita fu Dusan Vlahovic, mentre il sigillo definitivo, ultima rete gigliata nell'impianto torinese, fu di Caceres. Vedremo domani sera se la Fiorentina di Italiano riuscirà a sfatare il taboo Stadium e, nel caso, con chi. Se con il gol di un centravanti, o magari ancora grazie ad un difensore.