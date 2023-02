JUVE E POI BRAGA: ORA SERVE LA SVOLTA

Domani all'Allianz Stadium si giocherà un pezzo fondamentale delle stagioni di Juventus e Fiorentina. Per motivi diversi entrambe sono in posizioni di classifica che ad inizio stagione non erano ipotizzabili e per tutte e due la situazione, anche dal punto di vista mentale, non è delle migliori. I bianconeri hanno dovuto far fronte alla penalizzazione di 15 punti in classifica, che al momento li ha portati al decimo posto con 26 punti in classifica, mentre la squadra Viola ha incontrato difficoltà relative al doppio impegno Coppa-campionato (e non solo) e al momento ha soli 24 punti (tredicesimo posto in classifica).

Quella di domani dunque sarà una sfida decisiva, per riprendere quantomeno fiato dopo 4 partite senza vittorie in campionato. L'ultima vittoria in Serie A della squadra Viola infatti risale al 7 gennaio, nel match interno contro il Sassuolo, quando Nico Gonzalez segnò il rigore del 2-1 nei minuti finali. Una partita che poteva rappresentare la svolta, ma che di fatto rimane l'unica vittoria in campionato del 2023.

Nonostante ciò la Fiorentina arriva ad una sfida importante come quella contro la Juventus ancora in corsa su tre fronti, visto che il settimo posto dista "solo" 6 lunghezze, e visto anche che giovedì prossimo la squadra Viola volerà in Portogallo direzione Braga per giocare l'andata dei playoff di Conference League. Due partite (più una considerando il ritorno) che diranno tanto sulla stagione Viola e che da un lato possono rappresentare una svolta, mentre dall'altro celano il rischio che gli obiettivi della stagione si debbano ridurre alle semifinali di Coppa Italia contro la Cremonese in programma ad Aprile.