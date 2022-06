JOVIC, UMTITI E QUEGLI INGAGGI DA FAR COLLIMARE COL TETTO

Dopo la fine del mese di giugno la Fiorentina chiuderà il bilancio e sarà più libera di aggiungere spese, così potrà riprendere a trattare con il Real Madrid per Luka Jovic, nella speranza di averlo già a disposizione per Moena. Ma l’asse con la Spagna è caldo anche su altri fronti: tra i più interessanti c’è quello che porterebbe a Samuel Umtiti, in uscita dal Barcellona e incuriosito dall’ipotesi di vestire la maglia della Fiorentina di Italiano.

Lo scoglio da superare in entrambi i casi è, o è stato l’ingaggio. Per quanto riguarda Jovic, il Real Madrid dovrebbe contribuire al suo salario per oltre il 50%, in modo che i viola possano non oltrepassare la soglia dei 3 milioni annui (in totale il serbo percepisce 6 milioni a stagione). Un po’ come è stato per Odriozola, al cui budget i blancos hanno partecipato per circa il 60% consentendo alla Fiorentina di sborsare 1,5 milioni sui 4 totali.

C’è poi l’idea Umtiti, allettante considerato il livello del giocatore. Ma in questo caso, ad oggi, manca la quadra relativa alla spartizione dello stipendio col Barcellona, che garantirebbe il 10% al difensore, per il quale però servirebbero altri 4 milioni, cifra ancora troppo alta per le casse della Fiorentina. Il cui calciatore più pagato, lo scorso anno, era Milenkovic con 2,5 milioni e che si è posta come suo massimo un monte ingaggi di 70-75 milioni.