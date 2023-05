JOVIC INCISIVO, KOUAMÈ IN FORMA, ESTERNI (E IGOR) DA RIVEDERE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

CEROFOLINI - Alla terza presenza stagionale mette i brividi ai suoi tifosi scivolando su un retropassaggio ma reagendo bene appoggiando a Quarta, poi si fa trovare pronto sul tiro (centrale) di Rodriguez e anche a tu per tu con Karamoh lanciato a rete seppure la posizione del granata sia irregolare. Battuto da Sanabria sembra poter fare poco sulla deviazione che vale l’uno a uno finale, 6

VENUTI - Lascia un po’ troppo spazio a Rodriguez che conclude centralmente a metà del primo tempo. Dalla sua parte Buongiorno trova tempo e spazio per l’assist che propizia l’uno a uno di Sanabria ma recupera anche qualche buon pallone nella seconda parte del secondo tempo, 6

QUARTA - Puntuale nei primi interventi perde pericolosamente Schuurs su un corner nel finale di primo tempo ma di lì a poco si riscatta stoppando a modo la ripartenza di Ilic. Resta vigile nella ripresa, 6

IGOR - Rischia qualcosa stendendo Vlasic a metà campo ma nel primo tempo fa buona guardia. Va peggio dopo 20’ nel secondo tempo quando Sanabria gli prende il tempo e firma il pareggio. Rivedibile (anche alla luce dell’errore di giovedì sera), 5,5

TERZIC - Non semplice gestire la catena di destra del Toro con Singo o Karamoh ma nel primo tempo tiene. Discorso più o meno simile nella ripresa in cui rischia poco seppure si veda poco al cross, 6

DUNCAN - Trova qualche break prezioso ma è meno presente nell’impostazione. Prova ad arrivare al tiro nel secondo tempo nonostante i varchi siano pochi, 6

MANDRAGORA - Ci prova da fuori mandando altissimo poi rimedia il primo giallo della sfida. Lascia a metà ripresa dopo una prestazione più che sufficiente, 6

Dal 28’st BIANCO - Poco dopo il suo ingresso rimedia il giallo mettendo a terra Vlasic ma ripiega bene in difesa poco dopo. Buon impatto, 6

SAPONARA - Parte a destra con una buona apertura per Sottil che arriva a uno dei primi cross. Ricomincia benino nella ripresa arrivando anche al tiro in modo pericolosamente poi però esce per problemi fisici. Giocando sulla sinistra mette comunque qualche palla interessante dentro l’area, 6

Dal 19’st BREKALO - Come per l’altro subentrante Ikonè non regala grande vivacità sulla fascia, 5,5

BARAK - Qualche buona iniziativa che spinge i granata al fallo oltre a un’azione sulla destra che manda Saponara al cross basso. Conclude da buona posizione trovando però il muro della difesa del Torino poi Italiano lo richiama, 6

Dal 40’st RANIERI - S.v.

SOTTIL - Dirottato a sinistra, dove ingaggia il duello con Djidji, in avvio è tra i più propositivi con qualche tiro cross che sorvola la traversa del Torino. Anche se non perde spinta non riesce a rendersi pericoloso e Italiano lo sostituisce, 5,5

Dal 1’st JOVIC - Pronti via e il primo pallone lo manda in fondo al sacco per il vantaggio viola. I movimenti sono interessanti seppure non arrivino troppi rifornimenti. Stavolta è incisivo, 7

KOUAMÈ - Non esattamente reattivo su un invito interessante di Saponara dalla destra. Si rifà ampiamente da esterno destro, dopo l’ingresso di Jovic, con il bel cross che vale l’assist del gol in avvio di ripresa. E’ l’ultimo squillo prima di uscire. Si conferma in forma, 6,5

Dal 28’st IKONÈ - Ha poco tempo per determinare ma non fa moltissimo per mettersi in mostra, 5,5

ITALIANO - Turnover totale in vista di mercoledì, con la sorpresa di Kouamè punta e non Jovic con Sottil, Barak e Saponara che compongono il terzetto di supporto. Davanti a Cerofolini in porta ci sono Quarta e Igor. Nel primo tempo la sua squadra ha un atteggiamento troppo serafico, i cambi nella ripresa ci stanno e sono azzeccati contando l’assist di Kouamè per il neo entrato Jovic. Quando Igor si fa anticipare sull’uno a uno il pareggio sembra il finale scontato, nonostante il giro di cambi finali con Brekalo, Bianco e soprattutto con un passaggio a tre dietro che prevede l’inserimento di Ranieri. Contando quanto la testa potesse andare alla finale di mercoledì sera il pari non è da buttare, 6