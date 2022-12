JOVIC-CABRAL, TORNA LA SFIDA IN ATTESA DEL MERCATO

Oggi pomeriggio scatta la quarta amichevole della Fiorentina in cui Vincenzo Italiano potrà testare ancora la rosa a disposizione, tra giovani e rientri graduali dei big. Dopo Kouame e Barak subito buttati nella mischia con due soli allenamenti, domani la stessa sorte potrebbe toccare a Milenkovic e Jovic. Quest'ultimo è subito chiamato a dimostrare di essere tornato con il piede caldo visto che, nonostante i tanti gol fatti dai viola in queste 3 uscite, il suo sostituto naturale Cabral non ha messo il nome sul tabellino. Il brasiliano a dire il vero, dopo aver letteralmente steccato con l'Arezzo e dopo aver trovato nel portiere degli Always Ready un autentico nemico visto che pur bucato nove volte si è esaltato proprio contro di lui, in Romania ha dato segnali di ripresa almeno in termini di prestazione. E da oggi ricomincia così la sfida Cabral-Jovic.

Due attaccanti incapaci di non far rimpiangere ancora il Vlahovic viola nei numeri ma nei quali la società dice di aver ampia fiducia, come sottolineato dal ds Pradè nel post gara di Arezzo. Con il mercato aperto per tutto gennaio, però, la tifoseria non smette di sperare in una punta che abbia più confidenza con il gol al posto di uno dei due viola. E nel mirino inevitabilmente finisce chi finora ce l'ha avuta meno pur in un anno di tempo, ossia Cabral. Quella confidenza che Jovic sembrava invece aver trovato e che ora, senza il pensiero del Mondiale, deve subito continuare ad avere anche, eventualmente, in amichevoli come quella con il Bastia.