JOVIC-CABRAL MAI COSÌ PROLIFICI: L’ULTIMA "SCOSSA" A OTTOBRE

Se di una cosa Vincenzo Italiano può dirsi soddisfatto, quella è senz’altro la rinascita dei propri centravanti. Le recenti sfide hanno segnato l’arco di tempo stagionale in assoluto più denso di reti derivate dalla coppia Cabral-Jovic. Cinque partite nelle quali il duo gigliato ha sempre trovato la via del gol. Ad aprire le danze è stato il serbo, in occasione del sedicesimo d’andata di Conference League col Braga, cui è istantaneamente seguita l’analoga doppietta dell’ex Basilea. Dopodiché Empoli, Braga (ritorno), Verona e Milan, per un totale di otto gol: cinque di Cabral, tre di Jovic.

L’ultima volta che le due punte viola avevano marcato per almeno quattro partite consecutive (vale a dire una in meno rispetto alle cinque attuali) era stata in autunno quando, a partire dal 22 ottobre al cospetto dell’Inter e proseguendo con Basaksehir, Spezia e Riga, Jovic e Cabral siglarono in totale sei reti: tre il brasiliano, altrettante il serbo). Poi un "vuoto" di quasi tre mesi, colmato come dicevamo solo in tempi recenti. Un’inversione di tendenza che tra l’altro va di pari passo con la striscia di risultati utili consecutivi inanellati sin qui dalla Fiorentina.

Volendosi infine soffermare sui casi specifici, l’ultima volta che Cabral aveva segnato per almeno due partite di fila era stata a cavallo fra ottobre e novembre, quando il classe ‘98 trafisse prima lo Spezia e poi il Riga, in trasferta sia coi liguri che coi lettoni. Ora, invece, ben quattro gli incontri nei quali il sudamericano ha trovato il gol. Quanto a Jovic, solo una volta l’ex Real ha bucato la rete per almeno due match consecutivi: contro Inter e Basaksehir, alla fine di ottobre. L’augurio è che la Fiorentina abbia definitivamente trovato la quadra laddove sinora aveva sovente faticato.