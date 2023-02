JOVIC-CABRAL DA FAVOLA, BENE BIRAGHI, BRAGA AL TAPPETO

TERRACCIANO - Reattivo sul colpo di testa di Niakate di lì a poco ringrazia Abel Ruiz che da due passi mette fuori. E’ l’unico intervento visto che nella ripresa è semplice spettatore, 6,5

VENUTI - Primo tempo ordinato con poche sbavature mentre in avvio di ripresa rimedia il giallo che spinge Italiano a sostituirlo. Non sfigura, 6

Dal 22’st DODÒ - Normale amministrazione, 6

MILENKOVIC - Erroraccio nella propria area che per fortuna Ruiz non trasforma in gol mancando la porta da due passi. Per il resto serata tranquilla, 6

IGOR - Bene in chiusura sulle rare sortite del Braga nel corso del primo tempo e stesso dicasi nella ripresa, 6,5

BIRAGHI - Il suo primo tempo è positivo con un paio di iniziative interessanti fino al cross che diventa l’assist per il vantaggio di Jovic. Attento anche nella ripresa si fa apprezzare anche in copertura, 7

BONAVENTURA - Ha compiti d’impostazione e spesso avanza a ridosso di Jovic ma senza rinunciare ad aiutare la difesa. Pericoloso anche poco dopo con un tiro deviato in corner nel secondo tempo alimenta il possesso palla, 6,5

AMRABAT - In avvio si complica un po’ troppo la vita nella costruzione dal basso ma col passare del tempo gioca più semplice. Ottima la verticalizzazione che manda Saponara in area di rigore a servire l’assist per il raddoppio di Jovic, 6,5

MANDRAGORA - Un bel tiro, diagonale, che finisce alto sopra la traversa dopo un quarto d’ora. Ordinato non ha particolari difficoltà col passare del tempo, 6,5

Dal 35’st BARAK - S.v.

NICO GONZALEZ - Il suo primo tentativo, su un cross dalla sinistra di Biraghi, è stoppato dall’intervento di un difensore ma nel primo tempo si vede il giusto. Anticipato da Mateus a metà secondo tempo su una palla alta dentro l’area di rigore. Non brilla ma stasera se lo può permettere, 6

Dal 35’st IKONÈ - Gli basta poco per rimediare il giallo ma anche per mandare in rete Cabral, 6,5

JOVIC - Tentativo in acrobazia dopo due minuti con risposta del portiere Matheus. Ci riprova di testa e con un tiro dal limite deviato in corner, ma è soprattutto a ridosso dell’intervallo che si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol dell’uno a zero. Su di lui Tormena rimedia il rosso in avvio di ripresa ma soprattutto è ancora protagonista sotto porta concedendo il bis e issandosi a capocannoniere di Conference League in attesa di notizie da Dnipropetrovsk, 8

Dal 30’st CABRAL - Il tempo di entrare e in area di rigore s’inventa un gol da favola. Una decina di minuti e su invito di Ikonè è freddo regalandosi una bella doppietta, 7,5

SAPONARA - Gode di un certo spazio dalla sua parte ma quando il portiere Mateus gli regala palla non resta lucido e non riesce a trovare il compagno di squadra. Il riscatto arriva nelle ripresa quando offre un pallone d’oro per il due a zero di Jovic, 6,5

ITALIANO - Due sorprese in formazione: Venuti a destra e Mandragora in mezzo con Amrabat e Bonaventura, confermato invece il tridente con Nico, Saponara e Jovic. Davanti a un Braga fin troppo rinunciatario i suoi non riescono ad approfittare dei molti errori dei portoghesi ma poco prima dell’intervallo è Jovic a portare (meritatamente) in vantaggio la Fiorentina. L’espulsione di Tormena, oltre al raddoppio di Jovic, migliora ulteriormente il quadro fino all’exploit di Cabral che mette nel migliore dei modi la sfida di ritorno, 7