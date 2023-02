JOSHUA PEREZ A FV: "VIOLA, UN GIORNO TORNERÒ. ESORDIO A SAN SIRO EMOZIONANTE. SOUSA..."

Joshua Perez, ex giocatore della Fiorentina primavera tra la stagione 2013/2014 e quella 2016/2017, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it commentando il suo passaggio, avvenuto in questa finestra di mercato, all'Aquila Montevarchi, in Serie C, e tornando anche sull'esordio in Serie A contro l'Inter a San Siro.

Come stanno andando queste prime settimane con il Montevarchi?

"Le cose qui a Montevarchi stanno andando bene, mi sto allenando bene. Pian piano sto entrando dentro i meccanismi della squadra e sto capendo le tattiche del mister. Sono contento e sia fisicamente che mentalmente sto bene. Ci auguriamo di avere buoni risultati nelle prossime giornate".

Come è andato l'esordio contro la Fiorenzuola?

"Credo di aver fatto il massimo nei minuti che ho avuto a disposizione, rispettando le richiese del mister. Purtroppo non siamo riusciuti a vincere un match che meritavamo di portare a casa. In ogni caso sono contento dell'esordio: ora devo continuare così per essere protagonista con il Montevarchi".

Quali sono gli obiettivi che si è prefissato per questo finale di stagione?

"La priorità è salvarsi. Sono in una grande società, nonostante la città sia piccola, ma sarebbe importante salvarsi e dunque ottenere buoni risultati nelle prossime sfide".

Che ricordi ha della sua esperienza alla Fiorentina?

"Ho sempre bei ricordi della Fiorentina, anche con mister Guidi in primavera e Paulo Sousa in prima squadra. Inoltre ho avuto modo di incontrare grandi giocatori che hanno fatto carriera come Borja Valero, Vecino, Carlos Salcedo. Firenze è una città meravigliosa e vorrei tornare magari un giorno e giocare in Serie A. Però c'è da lavorare".

In primavera quali sono i giocatori migliori con i quali hai giocato?

"Ho giocato con Castrovilli e Chiesa, che adesso giocano ad alti livello e sono importanti per le loro squadre, ma con i quali sono sempre in contatto. In più aggiungo Sottil, che è un bravo esterno: ha velocità e tecnica. Sono stato fortunato a giocare con loro, gli auguro il meglio e magari di incontrarci in campo un giorno".

Che ricordi ha invece dell'esordio in prima squadra a San Siro contro l'Inter?

"Quando entrai in campo a San Siro fu un momento bellissimo, in uno stadio di grande importanza e contro una grande squadra. Mi ricorderò per sempre questo momento, uno dei migliori della mia vitta. Magari un giorno tornerò a giocare in questi campi, proprio con la maglia della Fiorentina".

Come si è trovato con Paulo Sousa?

"Mi sono trovato bene con Paulo Sousa. Lui è un allenatore molto bravo, anche se purtroppo non sono rimasto molto in prima squadra. COn lui ho lavorato bene, aveva fiducia in me. E' stata una bella esperienza".