JORKO, DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Adesso che anche la Fiorentina, tramite i suoi canali ufficiali, ha voluto prendere una posizione ben precisa, non ci sono più dubbi. Jonathan Ikoné è e resterà un elemento a disposizione di Vincenzo Italiano, almeno fino al termine di questa stagione. Un epilogo che fino a qualche ore fa sembrava molto remoto - complici gli interessamenti arrivati sul conto del francese, su tutti quello della Roma, e il clima di generale insoddisfazione montato attorno all'ex Lille da parte di una cospicua fetta del tifo viola - ma che adesso è stato messo nero su bianco dalle dichiarazioni del dg Joe Barone, il primo a credere nelle qualità del classe '98 quando due inverni fa decise di spendere 15 milioni di euro su un elemento fresco di vittoria di Ligue 1 e di ottime performance in Champions League. Peccato che poi il campo, negli ultimi 48 mesi, abbia raccontato altro.

Ma da dove dovrà ripartire, adesso, Jorko? Lo dicevamo poco fa: da un contesto attorno a sé, in generale, poco simpatico (non certo figlio dei suoi rapporti con lo spogliatoio - ottimi, viene fatto sapere - quanto conseguenza di una serie di prestazioni poco convincenti da parte del numero 11) che tuttavia l'esterno è intenzionato a cambiare fin dalla sfida di domenica sera contro l'Inter. Al di là della prova negativa di Riyad, il cui apice è stato il rigore calciato alle stelle a fine primo tempo contro il Napoli, e di uno score (in fatto di gol e assist) fin qui modesto - due reti e un solo passaggio vincente in 21 gare stagionali è decisamente poco - i parametri fisici del giocatore raccontano che quello attuale è uno dei momenti migliori all'interno della stagione dell'ex Lille, che anche ieri durante l'allenamento ha mostrato uno dei suoi pezzi di bravura, trovando il gol in rovesciata (gesto tecnico immortalato dai profili social della Fiorentina).

Ecco perché la gara di questo week-end potrebbe rappresentare per lui la migliore occasione di riscatto. Di dubbi circa il fatto che Ikoné parta dal 1' ce ne sono pochi: Gonzalez, se va bene, giocherà al massimo uno spezzone di gara, Sottil ancora non ha i 90' nelle gambe mentre Brekalo verrà ceduto alla Dinamo Zagabria nel corso delle prossime ore. E se anche dovesse arrivare nel giro di poco un nuovo rinforzo in attacco per Italiano (Vargas?) pare altamente improbabile che l'ultimo arrivato possa partire dall'inizio. Largo a Jorko, dunque. Sperando che sia l'inizio di una nuova storia.