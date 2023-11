JACK TORNA LEADER, TERRACCIANO E NICO DECISIVI, OK ARTHUR

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - I primi tentativi del Bologna, di Orsolini e Ferguson, finiscono larghi mentre il rigore di Zirkzee lo spiazza. Provvidenziale su Saelemaekers nel finale di primo tempo, viene battuto da Orsolini ma in posizione irregolare. Attento nel secondo tempo anche sul rasoterra di Zirkzee chiude la saracinesca nel finale ancora su Fergoson, 7

PARISI - Comincia a destra ma a alla mezz’ora pasticcia sulla sinistra perchè prima regala la punizione a Orsolini poi tocca di mano il suo cross. Di li a poco perde anche Saelemaekers che conclude sul fondo. Italiano lo vede in sofferenza e lo cambia, 5

Dal 1’st RANIERI - Si piazza sulla corsia sinistra dirottando Biraghi sulla destra e facendo buona guardia nonostante un duello non banale con il neo entrato Ndoye, 6,5

MILENKOVIC - Meno in affanno rispetto a Quarta nella prima parte del primo tempo ma in avvicinamento all’intervallo perde certezze e su Saelemaekers rischia di combinarla grossa. Più sicuro nel finale si fa apprezzare anche in anticipo, 6

QUARTA - Perde un brutto pallone su Zirkzee a metà campo, in avvio, rimediando subito dopo ma commettendo fallo. Infila qualche incertezza inclusa la dimenticanza su Ferguson che di testa mette fuori da buona posizione. Più tardi si fa perdonare chiudendo ancora su Zirkzee ma anche nella ripresa manca qualche appoggio semplice. Svagato, 5,5

BIRAGHI - Dalla sua parte Orsolini gli crea più di un problema trovando spesso il fondo, il cross e anche il gol che, però, viene annullato per fuorigioco. Nel secondo tempo gioca a destra e rischia qualcosa sul tiro di Zirkzee prima di uscire in riserva, 5,5

Dal 43'st COMUZZO - S.v.

ARTHUR - Partecipa all’azione del vantaggio avviando la trama poi rifinita da Kouamè e Nzola per il tiro di Bonaventura. Si fa apprezzare con un paio di coperture difensive preziose e si ripete nella ripresa anche su Saelemaekers senza commettere fallo come conferma il VAR. Efficace, 6,5

Dal 32’st MAXIME LOPEZ - Alimenta il palleggio e guadagna qualche buona punizione, 6

DUNCAN - Dalla lunghissima distanza alza sopra la traversa nel corso dei primi 10 minuti. Arriva meno al tiro col passare del tempo ma fa sentire la sua presenza anche nella propria area di rigore, 6

NICO - Ci prova due volte nel primo quarto d’ora, la seconda delle quali senza dare troppa forza al tiro. Colpito duro da Saelemaekers dopo il pari bolognese osserva Maresca tirare fuori il cartellino giallo e forse anche per questo s’innervosisce senza incidere più di tanto. Comincia molto meglio la ripresa realizzando con freddezza il rigore del due a uno e sfiorando il bis su invito di Kouamè. Decisivo, 6,5

BONAVENTURA - Sblocca il risultato con una giocata delle sue, e la girata sotto la traversa che vale l’uno a zero è un colpo di gran classe. Rischia con un fallo di reazione che gli costa l’ammonizione poi va venir giù lo stadio con un numero in mezzo al campo che non completa servendo Ikonè. E’ tornato leader, 7

Dal 45'st MINA - S.v.

KOUAMÈ - Regala subito movimento e profondità trovando anche il tocco per Nzola nell’azione del vantaggio viola. Prende il posto di Nzola al centro dell’attacco dopo l’intervallo e oltre a qualche pallone ben difesa chiama Nico al tiro sull’uscita di Skorupski. Volenteroso, 6

NZOLA - Rimedia un colpo al volto nei primi minuti poi trova la giusta sponda per il gol di Bonaventura, ma nel resto del primo tempo è spesso in ritardo sugli inviti dei compagni. Italiano non gli concede il secondo tempo, 5,5

Dal 1’st IKONÈ - Sul primo pallone dentro l’area Kristiansen lo stende regalando il rigore del raddoppio viola. Non è un brutto impatto sulla partita, 6,5

ITALIANO - Poche sorprese con Kouamè a sinistra e il duo Bonaventura-Nzola confermato rispetto a giovedì in Serbia. I suoi ci provano da fuori trovando il gol con Bonaventura, ma si fanno riprendere su rigore e rischiano ancora fino all’intervallo. A inizio ripresa escono Parisi e Nzola ed entrano Ranieri e Ikonè e proprio sul francese viene commesso il fallo che manda Nico sul dischetto per il 2-1. Dopo i cambi di Motta risponde con Mazime Lopez al posto di Arthur e nel finale si difende inserendo Mina e Comuzzo in difesa riuscendo a portare a casa tre punti importantissimi, 6,5