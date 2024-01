JACK, LE SIRENE DA TORINO E IL RISCHIO DI UNA CONVIVENZA FATICOSA

FirenzeViola.it

Storie tese tra Jack Bonaventura e la Fiorentina. Non destinate però, almeno per il momento, a strapparsi. Del futuro del centrocampista ci sarà probabilmente tempo di riparlare nel corso della seconda parte di stagione - ad oggi, come vi abbiamo raccontato, sembra irreale parlare di un suo trasferimento nelle ultime 48 ore del mercato invernale - eppure la sensazione è che qualcosa tra l'ex Milan e il club di Commisso si sia rotto. E tappare la falla non sembra per niente facile.

Tutto legato, come ben noto, a un rinnovo di contratto in viola sul quale non è mai stata raggiunta un'intesa (il giocatore avrebbe voluto cifre più alte rispetto a quelle attuali mentre la Fiorentina avrebbe proposto di ridurre l'attuale ingaggio di 1,5 milioni di euro, in linea con quelli che sono gli accordi sottoscritti il 14 gennaio dello scorso anno che prevedono un salario inferiore a quello corrente per il 2024/25) e che ha portato il classe '89 a guardarsi attorno. E a rispondere alla chiamata di Max Allegri, che da tempo gli sta facendo la corte per farlo trasferire a Torino.

Ad oggi le chances che Bonaventura possa trasferirsi alla Juventus sono pressoché nulle: i viola hanno già fatto muro una volta (decisiva è stata la volontà di Rocco Commisso direttamente dall'America) e non paiono disposti a tornare sulla loro posizione, visto che oltretutto adesso la priorità nel quartier generale di Bagno a Ripoli è quella di completare un mercato in entrata che si annuncia scoppiettante. Non è però escluso che quello che sembra un tizzone bollente sotto la cenere (i rapporti tra Jack e la Fiorentina) possa riapparire in tutte le sue spigolature al termine di questo campionato.

Il contratto della mezzala, oltretutto, si rinnoverà al raggiungimento del 70% delle presenze totali - mancano dunque una manciata di gare - e dunque la questione legata alla prossima stagione andrà affrontata il prima possibile. Di tutto la Viola ha bisogno fuorché di una difficile convivenza lunga dodici mesi.