JACK-FIORENTINA: LA CALMA È TORNATA. TUTTO RIMANDATO

Non sarà stata la causa principale del crollo della Fiorentina in questo 2024, ma da quando Jack Bonaventura ha cominciato a sentire un po' di fiducia in meno da parte della società, tutta la squadra ne ha risentito. Il giocatore, che resterebbe a vita a Firenze, sperava in un po' di riconoscenza in più da parte del club per questi anni insieme e si aspettava un'offerta di rinnovo già sul tavolo prima di gennaio per poter andare oltre l'opzione che gli garantirà, al raggiungimento del 70% delle presenze in stagione, il prolungamento fino al 2025. A 35 anni è tempo di ragionare bene sulle scelte da prendere, gli anni di carriera sono sempre meno (anche se lui spera di arrivare vicino ai 40 anni prima di ritirarsi) e ogni scelta va ponderata con calma.

Da parte della Fiorentina non c'è mai stata la reale volontà di separarsi, almeno non ora, semplicemente una valutazione diversa su quelli che saranno gli anni a venire. E non è stato valutato fin qui che fosse una priorità arrivare ad un rinnovo a lungo termine con Jack. Dopo i momenti concitati di gennaio, con l'interesse della Juventus per il calciatore che ha messo in crisi i rapporti, chiuso il mercato è tornato il sereno, almeno apparentemente.

Troppo importante Bonaventura per Italiano, sia come giocatore che come leader, quindi è stato lo stesso tecnico ad invitare ad uno stop delle ostilità che ha funzionato. Le percentuali che il classe '89 resti a Firenze anche la prossima stagione restano non così tanto alte, ma almeno in questi giorni al Viola Park il clima è tornato più sereno. Tutto rimandato a giugno, a bocce ferme e a campionato terminato, per capire se il rapporto tra Fiorentina e Bonaventura sarà destinato ad interrompersi oppure se si potrà continuare insieme.