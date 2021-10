JACK CON CASTRO E TORREIRA, DAVANTI SONO 3 PER 2 MAGLIE

Ci sono pochi dubbi su come e quanto bruci a Vincenzo Italiano il 50 e 50 raccolto dalla sua squadra in campionato. Cinque vittorie e cinque sconfitte che raccontano di un buon avvio ma anche di qualche calo inaspettato, bottino dal quale riparte la Fiorentina oggi nel ricevere proprio l’ex formazione del suo allenatore. In una gara non banale per chi lo Spezia l’ha prima portato in serie A e poi salvato l’obiettivo resta quello di non perdere il ritmo dopo il k.o. di Roma, sfruttando anche un Franchi quasi pieno.

La formazione intanto non si dovrebbe scostare di molto da quanto visto di recente, a cominciare dalla coppia centrale Quarta-Milenkovic che sembra aver raggiunto il giusto equilibrio. Nella linea davanti a Terracciano Biraghi è inamovibile, Odriozola invece stavolta pare favorito su Venuti. Discorso simile a centrocampo con la conferma iniziale di Torreira e Castrovilli e con il ritorno tra i titolari di Bonaventura, mentre nel tridente che farà ancora a meno di Gonzalez Sottil è in leggero vantaggio su Callejon per giocare insieme a Vlahovic e a Saponara schierato sulla sinistra.

In casa spezia Thiago Motta continua a fare a meno di Bourabia e dell’ex viola Agudelo, ma non cambia il 4231 in cui è Nzola il riferimento offensivo. Con Gyasi e Verde c’è Strelec a completare il reparto dei trequartisti mentre Maggiore e Kovalenko saranno i due mediani davanti alla difesa. Con Provedel tra i pali Nikolaou e l’altro ex Hristov i centrali con Ferrer a destra e Bastoni a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Sottil, Vlahovic, Saponara

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel, Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni, Kovalenko, Maggiore, Strelec, Verde, Gyasi, Nzola