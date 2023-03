ITALIANO: "TERRACCIANO ORA È RECUPERATO, DOMANI RANIERI DAL 1'. BEL CLIMA NELLO SPOGLIATOIO"

Queste le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa dalla Turchia alla vigilia della sfida contro il Sivasspor: "Quando hai questa voglia di andare avanti è normale che diventa una partita importante, abbiamo tanta voglia di andare avanti. Siamo in vantaggio di un gol e vogliamo salvaguardare la prestazione dell'andata. Il campo dirà se siamo stati bravi, siamo concentrati e attenti, speriamo di dare battaglia come all'andata".

Su Jovic era già tutto programmato?

"Sì, lo aspettiamo entro domani".

Chi ci sarà in porta domani?

"Pietro sembra recuperato, ma ne approfitto per fare i complimenti a Sirigu per l'approccio. Da questo punto di vista sono sereno, domani al di là di chi difenderà i pali dovremo avere uno spirito da squadra di valore. Sono convinto che sarà un Sivasspor diverso da quello dell'andata".

Serve una squadra più concreta rispetto all'andata?

"Abbiamo rivisto tutto ciò che abbiamo prodotto e potevamo concretizzare in maniera diversa. Vogliamo avere un bel po' di situazioni dalle quali cercare di trarre vantaggio. Se dovessero arrivare tutte le occasioni dell'andata, credo che i ragazzi abbiano capito come arrivare sotto porta coi tempi giusti e come risolvere tutte le situazioni nella maniera giusta".

Le condizioni geografiche quanto incideranno?

"Siamo partiti in anticipo proprio per testare prima possibile campo e fuso orario. Vogliamo essere pronti per una prestazione di grande livello. I ragazzi, anche aiutati dalle vittorie, riescono a esprimersi in maniera diversa rispetto a un mesetto fa. Il mio augurio è di vederli da qui alla fine proporre questo tipo di prestazioni, in questo momento c'è armonia e questo stato d'animo fa la differenza".

Quanto è cresciuta la squadra?

"Tanto, anche nel concedere meno gol agli avversari. Sono contento che tutti ci aiutiamo e ci sacrifichiamo. Spesso abbiamo subito dei gol in maniera ingenua, invece ora riusciamo a metterci sempre una pezza. E' così che si vincono le partite".

Come ovviare alle assenze di Terzic e Biraghi?

"Sarà Ranieri a sostituirli, ho grande fiducia in lui perché ha sempre lavorato bene. E' a suo agio in quella zona di campo, l'attenzione è una delle sue caratteristiche migliori. Sono certo che farà la prestazione".