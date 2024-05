ITALIANO: "STIAMO BENE: LA FINALE SAREBBE UN SOGNO. NZOLA C'È. IO AL TORINO? SOLO CHIACCHIERE"

Fonte: dal Viola Park di Bagno a Ripoli - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Giornata di vigilia in casa Fiorentina: domani infatti (ore 21) i viola sono attesi dalla semifinale d'andata di Conference League e l'avversario di turno sono i belgi del Club Brugge, squadra capolista di Jupiler League reduce da otto vittorie consecutive tra campionato e Coppa europea. Dalla sala stampa del media center del Viola Park, come da protocollo Uefa, ha la parola il tecnico Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

Su come sta la squadra: "Stiamo bene, l'ultima partita ci ha dato fiducia ed entusiasmo. Abbiamo ricercato un bel risultato e lo abbiamo ottenuto. Era fondamentale l'appuntamento di domani con un atteggiamento positivo. Siamo quasi tutti a disposizione e pronti per questo match. Sarebbe straordinario proseguire nel torneo".

Su Nzola: "È tornato in gruppo e per domani è a disposizione. In questo momento più siamo e meglio è, visto che dobbiamo gestire le forze".

Su come sta vivendo queste ore alla luce dell'esperienza europea dell'anno scorso: "Dobbiamo concentrarci sempre sull'avversario, preparando pregi e difetti. A livello emotivo e di sensazioni, non ci dobbiamo fare trasportare dall'ansia e dallo stress: l'importante è preparare bene la gara, in entrambe le fasi e sulle palle inattive".

Sulla qualificazione all'Europa League: "È un obiettivo importante che possiamo raggiungere sia vincendo la Conference che tramite il campionato. In Serie A siamo in un momento positivo come pensavo. Certo, avremo degli avversari tosti in Serie A ma 15 a disposizione sono molti e cercheremo di farne tanti. Dobbiamo pedalare anche noi per tenere il passo di chi ci sta davanti".

Sul Brugge: "È una squadra che sa giocare, che va veloce ed ha esperienza. Non ha un solo modo di affrontare le partite ma sa giocare bene in entrambe le fasi. Noi abbiamo la prima partita in casa e dobbiamo fare il meglio per prepararci alla gara di ritorno, per essere all'altezza della situazione".

Sul giocare in casa la prima gara della semifinale: "Abbiamo avuto lo stesso identico percorso nella passata edizione di Conference, dove abbiamo recuperato il risultato nella gara di ritorno col Basilea. Adesso però dobbiamo fare il possibile per ottenere un risultato che ci dia un senso in vista della sfida di ritorno. Dobbiamo sfruttare il fattore campo in vista del match di ritorno".

Sulle voci che lo accostano al Torino: "Mi fa piacere che il mio nome sia accostato a tante squadre, vuol dire che si è lavorato bene. Noi però dobbiamo avere la concentrazione solo su questo finale di stagione: per il resto sono tutte chiacchiere che non spostano di un millimetro la mia attenzione".

Sul pubblico domani allo stadio: "Tutti hanno capito cosa può essere il Franchi nel momento in cui lo stadio spinge forte: io da fuori sento questa spinta molto bene e sono convinto che domani il pubblico si farà sentire. Mi auguro che ci sia un clima spettacolare e che tutti riusciamo ad ottenere un sogno incredibile".