ITALIANO'S ON FIRE: LE RICHIESTE DI MERCATO E LE PROMESSE DEL CLUB

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Contrariamente da quanto si pensasse alla vigilia, l'incontro che ha portato alla permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina non è durato molto. Questo perché, i dirigenti non hanno nemmeno fatto iniziare a parlare il tecnico, che già avevano risposto alle sue richieste, che chiaramente coinvolgono il mercato. L'allenatore viola si è presentato con l'intento di chiedere acquisti che possano migliorare subito la rosa, senza scommesse ma con nomi certi che garantiscano un rendimento subito all'altezza delle aspettative. Una richiesta che il club ha tutta l'intenzione di esaudire e non solo a parole.

Per questo le prime piste di mercato che coinvolgono la Fiorentina seguono giocatori di un livello medio alto, da Zaniolo a Berardi, passando per Vicario e Orsolini. Non sono nomi casuali, anzi. Italiano ha chiesto esplicitamente di migliorare in tutti i reparti, partendo dalla porta, dove appunto ha chiesto Vicario, fino all'attacco, dove vorrebbe aggiungere un esterno forte e con tanti gol nel proprio bagaglio. Nomi difficili da inseguire ma non impossibili, con Pradè e Barone che stanno parlando con società e agenti per capire la fattibilità di questi eventuali colpi.

Italiano in questo momento si trova in Sicilia, in costante contatto con i suoi dirigenti. Si riposa ma è allo stesso tempo positivamente teso in vista della prossima ripartenza. Ha chiesto di ottenere quanto prima l'eventuale sostituto di Amrabat per costruire fin da subito l'ossatura del gioco del futuro. Ha chiesto gol, un portiere, un centrale giovane ma non in erba. Insomma tante richieste ottenendo sempre dei sì come risposta. Non è detto che alla fine i nomi usciti in questi giorni siano poi tutti gli acquisti richiesti dal tecnico, ma la direzione è chiara e decisa.

Italiano è felice e carico, pronto per tornare a lavoro con una rosa migliorata per alzare l'asticella degli obiettivi. Dopo due anni conosce i propri dirigenti e in seguito a quel famoso incontro si fida di ciò che gli è stato promesso. I prossimi 20 giorni porteranno già ai primi aggiornamenti in uscita e in entrata, poi inizierà la nuova stagione. Con una rosa migliorata in tutti i settori del campo, come esplicitamente chiesto dall'allenatore.