ITALIANO: "OUT TERRACCIANO E CABRAL. GONZALEZ? SOLO VOCI: VA PRESERVATO. AMRABAT MALCONCIO"

Giornata di vigilia in casa Fiorentina: domani infatti i viola (alle ore 18:00) sono attesi dal debutto in Coppa Italia e l'avversario degli ottavi di finale sarà la Sampdoria di Stankovic, che nei turni precedenti del torneo ha eliminato prima la Reggina e poi l'Ascoli. Dalla sala stampa "Righini" dello stadio Franchi ha preso come di consueto la parola il tecnico Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

Su come sta la squadra: "Gollini si è aggregato al gruppo da poco ed è a disposizione insieme a Cerofolini. Non avremo Terracciano per via della ferita che ha avuto. In attacco abbiamo recuperato Jovic ma non Cabral: siamo in emergenza ma ci siamo abituati. Dobbiamo onorare questa partita perché ci teniamo".

Sulla partita trappola: "Non esistono partite semplici con risultati scontati. Io non mi fido di nessuno. Domani sarà partita vera, tutti spingeranno al massimo. Vediamo alla fine come sarà andata la partita".

Su Jovic: "Ogni tanto viene fuori qualche problemino... ma non è successo solo con lui. Purtroppo per questo non ha avuto continuità. Sa che può far bene anche lui. Sta lavorando bene come il resto della squadra. Mi spiace per Cabral che era in grandissima crescita".

Su cosa si porta dietro dell'ultima vittoria con il Sassuolo: "La vittoria è stata importante ma tante altre squadre stanno faticando: non sempre si può essere lucidissimi. Magari abbiamo vinto con meno qualità rispetto ad altre volte. Mi è piaciuto molto lo spirito della vittoria".

Su Gonzalez: "E' un giocatore da usare a gara in corso per adesso, non vogliamo perderlo ma dobbiamo preservarlo da altri infortuni. E' giocatore determinante, non vediamo l'ora di portarlo ad una buona condizione".

Sulla formula della Coppa Italia: "Sarebbe bello dare appeal alla competizione cambiando il format e riportando più gente allo stadio. Entriamo dagli ottavi di finale ma mi piace molto la formula in cui vengono coinvolte tutte le categorie".

Sul valore che ha la Coppa Italia per la Fiorentina: "Intanto concentriamoci su questa partita... il tabellone, lo sapete, è complicato. Però domani intanto ci sarà da battagliare".

Sul presidente Commisso che torna: "Siamo contentissimi perché torna per un'occasione importante... lo aspettiamo e speriamo di regalargli una gioia".

Su Amrabat: "E' tornato malconcio dal Mondiale: ha avuto giorni di vacanza e deve essere messo a posto. Lui è un discorso diverso rispetto a Gonzalez, lui è molto più avanti. Penso che possiamo accelerare il suo inserimento ma ancora non so quanto potrà giocare, se dall'inizio o in corso".

Sulla presunta offerta dalla Premier per Gonzalez: "Questa Fiorentina ha dei valori ma quelle che leggo sono solo voci. Ho visto un Gonzalez con voglia di tornare in condizione e non ho mai aperto altri discorsi con lui. L'unica cosa che posso dire è che lui ha voglia di tornare presto ad incidere".

Sulla Sampdoria: "E' ripartita con un sistema di gioco ed un atteggiamento diverso: ha uno spirito aggressivo, con gente che corre tanto: non penso sarà una partita facile. Arriverà qui una squadra che vorrà sfruttare la gara per mettere dentro concetti diversi. Aspettiamoci una squadra che ha voglia di far bene".