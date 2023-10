ITALIANO NON RINUNCIA A NICO, C'È QUARTA DIETRO CON KAYODE E PARISI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E adesso tocca finalmente alla Fiorentina. Oltre due settimane di sosta lasciano spazio alla ripresa del campionato dei viola, spettatori di un week-end in cui le romane e il Napoli riprendono il passo mentre la Juve accelera trovando il colpaccio a San Siro contro il Milan. Per l’occasione Italiano sembra intenzionato ad affidarsi comunque a Nico reduce dagli impegni in nazionale, l’argentino resta fondamentale in un attacco completato da Bonaventura e Brekalo dietro alla prima punta Nzola. Sottil e Ikonè le prime alternative, al pari di Kouamè, da giocare a partita in corso.

Per il resto è la Fiorentina che abbiamo cominciato a conoscere con Duncan destinato ad affiancare Arthur in mezzo e con Kayode e Parisi (Biraghi non è tra i convocati) esterni di una difesa dove Milenkovic e Quarta saranno i centrali davanti a Terracciano.

In casa Empoli Baldanzi resta in dubbio, dovesse partire dalla panchina è pronto Kovalenko a sostegno di Caputo e Cancellieri. Con Ismajli e Luperto centrali fasce presidiate da Ebuehi a destra e Cacace a sinistra, mentre in mezzo Andreazzoli si affida al terzetto composto da Marin, Grassi e dall’ex viola Maleh.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4231): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola

EMPOLI (4312): Berisha, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace, Marin, Grassi, Maleh, Kovalenko, Caputo, Cancellieri