ITALIANO E UECL: RASSICURAZIONI SU NICO E L'OBIETTIVO GIRONI

Ad un anno di distanza la Fiorentina si trova nuovamente ad affrontare il playoff di Conference League. Stavolta di fronte c'è il Rapid Vienna e l'obiettivo viola è quello di qualificarsi alla fase a gironi della competizione europea che l'anno scorso li ha visti arrivare fino all'ultimo atto, ad un passo da alzare la coppa. Un intento fissato anche dallo stesso Italiano in conferenza, consapevole del fatto che domani, nella bolgia dell'Allianz Stadion non sarà facile.

La Fiorentina arriva infatti a questo playoff da finalista del torneo dell'anno scorso e quindi ovviamente sulla carta da favorita, ma è normale che in partite come queste, da dentro o fuori ma della durata di 180 minuti, l'attenzione deve essere ai massimi livelli e l'avversario non va sottovalutato. Lo sa bene il tecnico viola che si è detto "abituato ad ambienti caldi come quello di domani" e grazie all'esperienza raccolta nella stagione passata "la Fiorentina non si farà intimorire". Dopo la notizia di oggi pomeriggio delle sirene inglesi per Nico Gonzalez l'ambiente non sembra essere stato destabilizzato, anzi.

L'offerta di oltre 40 milioni di euro da parte del Brentford è stata rispedita al mittente e la testa dell'argentino sembra essere solo alla gara di domani. A rassicurare tutti ci ha pensato prima Biraghi in conferenza che ha detto di vedere Nico sempre più motivato, senza "segnali che potessero far pensare al contrario". E in seguito anche Italiano ha ribadito che lo sta vedendo motivatissimo e che le voci di mercato arrivate nelle ultime ore siano solo "movimenti che disturbano", cancellando ogni singolo dubbio con la frase "sicuramente rimarrà con noi".