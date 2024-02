ITALIANO E STAFF A CENA IN CERCA DI SOLUZIONI: IL FROSINONE COME IL SUCCESSO DI VERONA

FirenzeViola.it

La partita contro il Frosinone, dopo il ko subito a Lecce, è diventata improvvisamente di vitale importanza per la Fiorentina che dopo il "gennaio nero" deve tornare a vincere per non perdere ulteriore terreno nella corsa alle posizioni utili per la lotta europea. Vincenzo Italiano è finito sul banco degli imputati per alcune scelte nel match contro la squadra di D'Aversa ma anche per un rendimento che nell'ultimo mese ha portato i viola dal quarto posto all'attuale nona posizione.

Lunedì sera, secondo quanto raccolto, il tecnico ha cenato in un locale in zona Bagno a Ripoli insieme a tutti i componenti del proprio staff. Un modo per serrare le fila ma anche per mettere a punto le prossime strategie tattiche, e non solo, per rilanciare la squadra dopo questo periodo complicato. Un clima non certo da scampagnata, con tutti i commensali super concentrati per provare, insieme, a trovare le giuste soluzioni dopo la chiusura del mercato. La rosa infatti non cambierà più fino al termine della stagione e l'unico ulteriore innesto che tornerà nei prossimi giorni è quel Kouame ancora impegnato in Coppa d'Africa.

Italiano dovrà fare ancora a meno di Arthur, che nell'allenamento congiunto con il Prato di oggi pomeriggio, non ha preso parte alle esercitazioni insieme ai compagni, sintomo che il problema muscolare accusato nell'ultimo periodo è lontano dall'essere superato. Le buone notizie potrebbero arrivare da Nico Gonzalez, che oggi si è allenato regolarmente e che dunque potrebbe tornare titolare. Anche Belotti è pronto per giocare titolare ed è plausibile aspettarsi di vederlo dal primo minuto con Beltran nel ruolo di sottopunta.

Sicuramente c'è bisogno di qualcosa di più da parte di tutti, lo ha chiesto espressamente capitan Biraghi anche se probabilmente non ce ne sarebbe stato nemmeno bisogno visto il rendimento generale della squadra. La sfida al Frosinone diventa un crocevia decisivo sperando che possa essere la partita della ripartenza come fu quella contro il Verona l'anno passato.